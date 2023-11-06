傑出ESG表現嘉許禮2023圓滿舉行  積極探討AI x ESG應用可能性

▲ 左起：香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明、香港特別行政區財政司副司長黃偉綸、香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠，以及香港經濟日報執行總編輯區達明，一同主持祝酒儀式。

環境、社會及企業管治（ESG）近年席捲全球，滲入各行各業，很多企業的經營策略已必然包含ESG及可持續發展元素。為表揚於ESG範疇表現突出及有積極影響的企業，香港經濟日報今年再度舉辦「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計劃」，並於上周二（31日）舉辦了「傑出ESG表現嘉許禮2023」，共有15間企業獲嘉許為「2022-2023年度傑出ESG企業」，另外有9間企業獲頒「2022-2023年度特別嘉許（項目）」。

今屆「傑出ESG表現嘉許禮2023」邀請到香港特別行政區財政司副司長黃偉綸擔任主禮嘉賓，並雲集ESG專家及獲嘉許企業代表。香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠致歡迎辭時表示，今年計劃已踏入第三屆，獲嘉許企業較以往兩屆更多，涵蓋的行業亦更多元化，反映過去幾年香港社會更關注ESG因素，對ESG的認識亦更深入，實在令人鼓舞。

致力打造綠色金融科技樞紐

黃偉綸在致辭時指，特區政府十分重視ESG課題，並致力打造香港成為綠色金融科技樞紐，包括制定策略支持業界發展；推出代幣化政府綠色債券；致力豐富氣候相關數據資源等。其中，綠色科技及金融發展委員會目前正在與相關持份者合作編製「香港綠色金融科技地圖」，提供本港綠色金融科技企業的現況，促進綠色金融科技發展。另外，政府將於明年上半年推出專為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計劃，以拓闊綠色金融科技生態圈。

▲ 黃偉綸致辭時表示，特區政府十分重視ESG課題，並致力打造香港成為綠色金融科技樞紐。

接下來的專題討論環節，大會邀請到香港投資者關係協會主席陳綺華博士及香港電腦學會副會長（專業及職業發展）暨人工智能專家小組召集人陳漢偉教授，一同就「AI驅動ESG：拓展可持續未來」進行討論。

▲ 陳綺華博士（中）及陳漢偉教授（右）與主持人一同進行專題討論。

AI可協助ESG滙報工作

陳綺華博士表示，投資者關係專員需要參與ESG滙報工作，生成式人工智能（Gen AI）有助在浩瀚的互聯網中尋找有用的行業ESG數據，這些資料可為相關人員提供更有意義的市場分析。另外，投資者關係專員亦經常要為管理層準備問題庫，生成式AI亦可提供協助，生成問題初稿供後續處理。

陳漢偉教授認同生成式AI對提升企業的ESG表現有一定幫助，例如企業可運用生成式AI分析其ESG報告，並指導AI提出投資者可能會問的問題，以及模擬答案，如使用得當可減省不少工夫及時間。但他亦提醒AI應用還牽涉到數據安全、版權及道德議題，因此企業在AI應用方面也要訂立良好的管治標準。

▲ 今屆嘉許狀以紅酒木箱再造而成，迎合ESG中的E元素，鼓勵循環再造的理念。

至於當日活動的重頭戲──嘉許禮，今屆共有15間企業獲嘉許為「2022-2023年度傑出ESG企業」，另有9間機構獲得年度特別嘉許項目（見下表）。

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▲ 一眾獲嘉許「2022-2023年度傑出ESG企業」公司代表合照。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予阿里巴巴集團ESG總監葉雅婷（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予渤海銀行股份有限公司行長助理兼風險總監杜彬（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予中國建設銀行（亞洲）副行長屈詠琴（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予DIC 設計情報中心集團主席陳禮善博士（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予foodpanda香港董事總經理賴偉昕（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予復星國際企業傳訊高級總監呂敏怡（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司香港聯席主管及大中華區零售業務總監黃德泰（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予恒基兆業地產有限公司主席辦公室顧問于正人（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予鷹普精密Impro Precision首席財務官葉滙榮（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予美聯集團企業傳訊部主管袁智恒（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予新加坡航空香港區總經理楊志耀（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予瑞安建業有限公司企業傳訊副總經理胡寶珊（左）。

▲ ​​​​​​​香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予歐化國際有限公司執行董事及董事總經理陳傳賢（左）。

▲ 香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠（右）頒發嘉許狀予大華銀行香港分行財務總監及可持續發展主管林詒亮（左）。

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▲ 一眾獲「年度特別嘉許企業 （項目）」嘉許的企業代表合照。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予聯博香港有限公司中國香港零售業務董事總經理鄒建雄（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予美國安利（香港）日用品有限公司市場部總監李麗嫦（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予華懋集團助理經理 - ESG胡家榮（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（中）頒發嘉許狀予中華電力客戶成功及銷售總監盧志華（左）及中華電力市場及活動推廣高級經理阮冰女士（右）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予CulinArt 1862高級零售市務及業務發展經理劉彥芝（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予幸福醫藥行政總裁蔡麗琪（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予第一太平戴維斯物業服務集團行政總裁陳志球博士（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予富城集團執行董事梁偉成（左）。

▲ 香港經濟日報總編輯兼智富雜誌社長曾世明（右）頒發嘉許狀予綠環 Virid Cyclo業務發展經理鄭瑞英（左）。

支持機構

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有關計劃詳情，請瀏覽「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計劃」網站：

hket-esgscheme.com.hk

(特約)