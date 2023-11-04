減辣帶動成交量增加 惟樓價走勢還看經濟

施政報告減辣出台個多星期，市場反應仍有待觀察，不過早前「冰封」的一手新盤市場，似乎逐漸起步，多個新盤均有序地重啟銷售部署。至於二手市場方面，成交量未見太大刺激，惟非港人買樓稅項的買家印花稅（BSD）改

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