減辣帶動成交量增加 惟樓價走勢還看經濟 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 施政報告減辣出台個多星期，市場反應仍有待觀察，不過早前「冰封」的一手新盤市場，似乎逐漸起步，多個新盤均有序地重啟銷售部署。至於二手市場方面，成交量未見太大刺激，惟非港人買樓稅項的買家印花稅（BSD）改 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 減辣僅「半桶水」 無助扭轉樓價跌勢 2023/10/28 減辣僅「半桶水」 無助扭轉樓價跌勢 一手貨尾量創20年新高 料定價不能進取 2023/10/21 一手貨尾量創20年新高 料定價不能進取 減辣非唯一招數 提振樓市還需刺激經濟 2023/10/14 減辣非唯一招數 提振樓市還需刺激經濟 樓市淡靜如死水 料「撤辣」刺激仍有限 2023/10/07 樓市淡靜如死水 料「撤辣」刺激仍有限 各界推不同優惠及活動 冀搞旺「夜經濟」！ 2023/09/30 各界推不同優惠及活動 冀搞旺「夜經濟」！ 額外印花稅 二手市場 一手市場 逸瓏灣 香島 施政報告 印花稅