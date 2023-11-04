不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 【不容小覷】樓市辣招自2010年推出約13年以來，於上周三起終迎來減辣，雖然過去的周末兩日（10月28及29日），二手成交量暫未見重大突破，樓價亦難以一下子扭轉劣勢，卻為市場釋出利好消息，一旦第四季經 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 你可能感興趣 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 01:00 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 01:00 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 01:00 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 最新專欄文章 更多 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 施政報告