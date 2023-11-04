不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因

【不容小覷】樓市辣招自2010年推出約13年以來，於上周三起終迎來減辣，雖然過去的周末兩日（10月28及29日），二手成交量暫未見重大突破，樓價亦難以一下子扭轉劣勢，卻為市場釋出利好消息，一旦第四季經

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