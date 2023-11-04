成交大致平穩 太古城睇樓量倍增

【港島區】新一份《施政報告》公布後，雖然港島區屋苑睇樓及查詢量普遍增加約三成或以上，但整體成交仍以低市價為主，交投量亦大致平穩。其中，鰂魚涌太古城於《施政報告》公布後，截至本周四（11月2日）累錄4宗

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