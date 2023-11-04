成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 【港島區】新一份《施政報告》公布後，雖然港島區屋苑睇樓及查詢量普遍增加約三成或以上，但整體成交仍以低市價為主，交投量亦大致平穩。其中，鰂魚涌太古城於《施政報告》公布後，截至本周四（11月2日）累錄4宗 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 你可能感興趣 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 01:00 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 01:00 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 01:00 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 最新專欄文章 更多 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 施政報告 放盤 移民 太古城 百福花園 海怡半島