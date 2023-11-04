受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案

【九龍區】九龍區一帶屋苑於新一份《施政報告》公布後，整體仍以低市價或蝕讓成交為主；不過個別區分受惠於合資格專才雙辣稅「先免後徵」，令專才查詢及入市個案有所增加。

其中，大角咀於施政報告後連錄兩宗專才入市

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