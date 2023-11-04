受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 【九龍區】九龍區一帶屋苑於新一份《施政報告》公布後，整體仍以低市價或蝕讓成交為主；不過個別區分受惠於合資格專才雙辣稅「先免後徵」，令專才查詢及入市個案有所增加。 其中，大角咀於施政報告後連錄兩宗專才入市 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 你可能感興趣 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 01:00 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 01:00 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 01:00 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 最新專欄文章 更多 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 施政報告 印花稅 港滙 放盤 銀行 大角咀 匯璽 麗港城