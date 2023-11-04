將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 【新界東】施政報告公布連串減辣措施，對二手市況亦帶來幫助，當中新界東不少屋苑，於10月交投表現向好。港置首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳全區於10月錄得112宗交投，較9月的95宗，按月增17宗或18%， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 你可能感興趣 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 01:00 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 01:00 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 01:00 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 最新專欄文章 更多 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 二手市場 施政報告 放盤