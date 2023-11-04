將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價

【新界東】施政報告公布連串減辣措施，對二手市況亦帶來幫助，當中新界東不少屋苑，於10月交投表現向好。港置首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳全區於10月錄得112宗交投，較9月的95宗，按月增17宗或18%，

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