屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 【新界西】施政報告公布連串減辣措施後，綜合新界西地產代理資料，除了屯門區外二手成交有明顯增幅外，天水圍及元朗區施政報告前後成交量持平，未有太大分別。 中原高級區域營業經理陳錦明表示，屯門區10月份二手成 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 你可能感興趣 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 01:00 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 01:00 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 01:00 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 最新專欄文章 更多 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 今日 「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 施政報告 印花稅 放盤 屯門 屯門市廣場