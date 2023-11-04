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屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講

置業家居 2023/11/04

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【新界西】施政報告公布連串減辣措施後，綜合新界西地產代理資料，除了屯門區外二手成交有明顯增幅外，天水圍及元朗區施政報告前後成交量持平，未有太大分別。

中原高級區域營業經理陳錦明表示，屯門區10月份二手成

...

欄名 : 封面故事

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