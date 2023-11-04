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「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困

置業家居 2023/11/04

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政府於上周三（10月25日）於《施政報告》中宣布減辣後，不單止發展商加快步伐推新盤，連帶二手氣氛亦見好轉，不少屋苑成交量向好，加上合資格外來人才，其置業時需繳交的雙辣稅可「先免後徵」，令專才頓成新晉購

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欄名 : 封面故事

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