「減辣」三步走 潛在購買力待爆發 為二手注入活水解困 置業家居 2023/11/04 分享： 分享： 政府於上周三（10月25日）於《施政報告》中宣布減辣後，不單止發展商加快步伐推新盤，連帶二手氣氛亦見好轉，不少屋苑成交量向好，加上合資格外來人才，其置業時需繳交的雙辣稅可「先免後徵」，令專才頓成新晉購 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 你可能感興趣 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 01:00 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 01:00 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 01:00 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 最新專欄文章 更多 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 今日 屯門區成交量按月增兩成 盤源充裕有價講 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 今日 將軍澳交投表現不俗 惟旺市不旺價 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 今日 受惠「先免後徵」新措施 大角咀屋苑錄專才入市個案 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 今日 成交大致平穩 太古城睇樓量倍增 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 今日 不受雙辣稅束縛 料增專才置業誘因 二手市場 施政報告 印花稅 一手市場