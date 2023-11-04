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香港黃金海岸頂尖汽車遊艇展 與眾同樂

副刊版 2023/11/04

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香港黃金海岸11月11日至12日將舉行香港頂級車壇盛會Gold Coast Motor Festival（GCMF），除展出多款頂尖汽車和遊艇、古董車外，更有多款親子遊樂設施，包括兒童電動賽車場、汽車

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欄名 : 旅事通

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