香港黃金海岸頂尖汽車遊艇展 與眾同樂 副刊版 2023/11/04 分享： 分享： 香港黃金海岸11月11日至12日將舉行香港頂級車壇盛會Gold Coast Motor Festival（GCMF），除展出多款頂尖汽車和遊艇、古董車外，更有多款親子遊樂設施，包括兒童電動賽車場、汽車 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 京都Nintendo KYOTO開幕 巨型Mario成打卡點 2023/11/01 京都Nintendo KYOTO開幕 巨型Mario成打卡點 曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 2023/10/07 曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 2023/10/05 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 2023/08/12 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 2023/07/12 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 商場 黃金海岸