以巴危機升級 輿論兩極悲劇難止

今年10月7日，在以色列發生了令世人難以置信的殘酷和悲痛事件，對某些人來說是永遠無法癒合的傷口；而對很多人來說，傷口癒合過程或要經歷數十年甚至幾代人。當日，以色列一個戶外音樂節遭到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）分子襲擊，被殺害或綁架的無辜者包括男女老少，繼而有不少令人不安的恐怖畫面在社交媒體傳播。

事件再次提醒世人，這場歷史性衝突的殘酷程度對眾多普通、脆弱和無辜的家庭造成難以估計的影響。據一些媒體報道，死亡、失蹤或人質之中，涉及逾35個國籍的人員。

錯誤信息謾罵 公眾難辨真相

西方不少國家領導人向來支持以色列，在今次事件亦對以色列表示同情。可惜的是似乎沒有多少真正的實際行動及協助提供和平解決方案，制止人類悲劇。這場悲劇時時刻刻在升級，摧毁數百萬無助、無辜的巴勒斯坦男女老幼的生命。

人們對被圍困的加沙地區（Gaza）感到擔憂，該區為世界上人口最稠密的地區之一，加沙居民已流離失所，欠缺安全居所及庇護所躲避持續不斷的軍事攻擊。加沙居民欠缺食物、清潔用水、電力，只得少量的人道援助物資。

衝突發生前，這裏的醫療設施已不堪負荷，資源亦甚為不足。在這個被稱為全球最大露天監獄的地區，傷亡人數正在飈升。

全球輿論形成兩極化，我們看到世界各地有愈來愈多的示威活動，呼籲立即實施人道主義休戰，並立即允許援助能暢通無阻地進入加沙。

然而，在影響力日益增大的社交媒體上卻不斷出現錯誤信息和謾罵，往往助長了衝突，使公眾更難辨別真相。因此，針對以色列人和巴勒斯坦人的仇恨犯罪急劇升級，反猶太行為也在增加。

從新聞上看到，美國幾所大學校園對事件出現分歧。有報道稱，學生僅因是猶太人而受到網路威脅，這是絕對不能接受的。事件反映在這個時刻，人們對他們的歷史和敏感性極度缺乏理解和同情。

然而，隨着個別大學採取的行動和撤銷資助的威脅，反映出美國對開放和建設性對話的容忍度正在下降。

多方分歧不斷 「兩國方案」受阻

這也顯示加強自我審查和政治正確考量不斷提高的情況，其目的是避免可能被視為冒犯、歧視或有害的語言或行為，這似乎也把常識掩蓋起來。

我無意作任何比較，不過2019年香港經歷了一連串的黑暴事件時，社會也出現了意見兩極化和嚴重分歧，甚至在家庭成員之間也經常造成嚴重裂痕。這些裂痕需要很長時間才能修補，透過對話和討論可有助修復傷痕。

中國對是次衝突的反應雖然受到某些人的批評，但中央政府在以巴問題上的立場並沒有偏離。自今年3月促成沙特阿拉伯與伊朗關係正常化以來，中國政府加緊努力協助。外長王毅在10月底表示只要有利於和平，中方都將堅定支持；只要有助於巴以和解，中方就會盡力而為。中國與以色列和巴勒斯坦保持良好關係，也支持聯合國的「兩國方案」。盡管並非沒有批評者，但許多人認為這是在該地區實現公正和持久和平的最可行途徑。

國際社會須人道救援 力減衝突

不幸的是，進展不斷受到多種因素的阻礙，包括持續不斷的暴力、定居點擴大、關於耶路撒冷地位的分歧、巴勒斯坦權力機構和哈馬斯之間的政治分歧以及各方之間缺乏信任。與此同時，國際社會數十年來一直未能認識到或充分回應解決巴勒斯坦問題的需要。

最近，美國在敘利亞對據稱與伊朗伊斯蘭革命衞隊有關的目標進行了空襲，讓我們毫不懷疑這場衝突有可能在整個地區升級，許多觀察家認為這是哈馬斯的意圖。前景可怕、令人惶恐不安，國際社會所有成員都應盡一切努力避免衝突升級。

我們正處於需要立即提供人道救援的臨界點，戰爭升級只會進一步加劇社會兩極化。

▲ 以巴衝突悲劇時時刻刻在升級，摧毁數百萬無助、無辜的巴勒斯坦男女老幼的生命。（法新社圖片）