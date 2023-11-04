Intel絕地反擊 AI PC能否引爆換機潮？

英特爾（Intel）日前公布季度業績，指個人電腦（PC）市場改善，預期第4季銷售恢復增長，並看好AI PC的到來，將提振成長率；外界亦關注未來AI PC，是否一如英特爾所言大有可為。

英特爾早前召開了Intel Innovation大會，展示了英特爾在生成式AI年代的宏偉藍圖，以及UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express）生態對整個半導體業界的重要性。

英特爾預期，將在2025年量產Intel 18A（即1.8納米製程），奪回全球最先進製程的寶座，重新超越台積電。Intel 4作為英特爾即將量產的最新製程，將會是英特爾內部首個運用EUV的節點，用以生產Core Ultra系列中央處理器（CPU）芯片，更將大量運用英特爾獨家的3D封裝技術Foveros，以把不同類型的小芯片（tile）垂直堆疊在一起，形成單一芯片。

AI PC冒起 電腦可運行AI模型

因應人工智能的浪潮，Core Ultra亦加入了NPU（Neural Processing Unit，神經網絡處理單元），以令搭載此芯片的電腦可以更有效地處理AI推理的需求，甚至可以做到小規模的AI微調訓練。

英特爾CEO亦有邀請電腦廠商宏碁，展示如何使用AI PC上的新型處理器，在電腦上即可使用AI模型。一般的AI創作軟件，均需要用到雲端伺服器上的大量圖像處理芯片（GPU）。因此，用家每次生成一幅新圖案，均需為所佔用的雲端算力付款，對大量使用AI製圖的人而言是筆不小的開支。理論上，有了具備AI能力的處理器，就可以在本地運行AI模型，大幅節省使用成本。當然前提是雲端模型的性能跟本地模型的性能類近。但一般由於本地模型的參數量較少，以致本地模型的性能都會較雲上的大模型遜色。

果不其然，發布會的演示亦是類似的結果。第一段的演示是利用AI生成一段流行歌手Taylor Swift曲風的音樂。我作為音樂門外漢，只能說生成的歌曲似乎大致符合歌手本人的風格，但質素當然稱不上優美，甚至略微有點詭異。

第二段的演示則是利用AI生成電腦的背景圖案。整個生成過程的確相當快，只是耗時十多秒便已完成。然而生成出的太空主題背景的圖案則顯得有點扭曲，而且解像度是肉眼可見地不高。比起平時網上隨處找到的高清甚至4K級別圖案，用AI生成的背景圖案似乎吸引力不大。當然，後續可以用其他的AI軟件將已生成的圖案提升解像度，例如AI圖片生成軟件Midjourney亦有同類的upscale（提升解像度）功能，只是發布會未有演示。

暫難大幅拉動用戶 大量換電腦

在巨頭以免費或極低價格大幅推廣AI生成軟件的情況下，用戶已經習慣了雲端大模型的幾可亂真的作品質素。當用戶使用電腦生成這些AI作品時，自然不會知道上述模型參數等限制帶來的結果，只會直觀地憑最終的成品質素作判斷。如此一來，用戶只會聯想到加價購買升級後的AI PC，但成品質素卻不如便宜的雲端模型，或會難以驅動用戶大量換機。

相比之下，高通今年3月展示於安卓手機上運行壓縮過後的Stable Diffusion（另一款大受歡迎的AI製圖軟件）表現則好得多，起碼生成的質素相當接近雲端大模型。

因此，就目前所見，AI很難會大幅拉動用戶更換電腦，即killer applications（殺手級應用）仍未存在。有人可能認為殺手級應用會是Windows 11即將推出的Copilot，確實Copilot的表現相當驚艷，但我更傾向認為此程式會是由雲端伺服器提供算力，PC上的處理器應該只是輔助作用。具體的使用模式可能會是如Bing AI的運作方法類似，每日用戶可以免費詢問有限次數的問題，而要增加使用次數則需要額外購置流量。

在AI以外，英特爾亦更新了一系列前緣科技的信息。當中，我認為最重要的或是UCIe協議的最新成果。英特爾一直有帶頭發起或推動連接標準協議的傳統，令全球芯片廠商得以將旗下的小芯片（chiplet），緊密地與其他廠家的芯片溝通。小芯片作為先進封裝的重要一環，是經濟實惠地提升芯片系統性能的關鍵。在傳統的2D封裝下，芯片間的帶寬有限，不能高速地互換大量資訊，限制了芯片系統的性能。而在先進封裝的加持下，可以在很小的空間集成大量不同功能的小芯片，例如有些負責常規的計算，有些負責與外界通信等。

當然，目前已經有不同廠家推出以小芯片技術製成的產品，但這些小芯片一般都是全部是自家的產物，沒有其他公司的小芯片。UCIe的願景便是令芯片系統可以混合使用不同廠家的小芯片，達致最佳性能。舉例而言，大可以用英特爾的CPU小芯片，搭配英偉達的GPU小芯片，強強聯合。除了不同品牌的小芯片可以封裝在同一環境，更可以令不同晶圓廠製成的小芯片亦可以緊密合作。

Intel便展示了一顆測試用的芯片，由台積電N3E製程製成的Synopsys小芯片，經由英特爾的先進封裝技術EMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge），連接着英特爾Intel 3工藝製成的小芯片，實現跨品牌跨晶圓廠的小芯片共同封裝。

強強聯合 小芯片可跨廠合作

從UCIe聯盟包含了幾近整個業界的規模，可看出此項技術成功的機會亦頗大，畢竟只有極少廠家有能力大量使用十分昂貴的先進製程來提升性能，必須找到更廉價的技術改善整體效能，而UCIe似乎是不二之選。

整體而言，Intel今次對有關未來幾年遠期規劃的新披露較多。雖然在AI方面的更新亦有不少，但普遍與較樂觀的預期有出入。英特爾究竟能否靠AI成功絕地反擊，目前的不確定性仍然較大。

▲ 英特爾對AI PC寄望甚殷，但能否掀起換機潮，仍是未知之數。（中央社圖片）