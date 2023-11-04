習拜會前釋善意 耶倫：脫鈎不現實 商務部長王文濤 歡迎美光深耕中國市場 中國版 2023/11/04 分享： 分享： 中美元首有望月中在三藩市會晤前，雙方再釋出善意。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四（2日）重申，中美經濟完全脫鈎「根本不現實」，要區內國家被迫選邊站隊，將會對全球產生重大的負面影響。 另一 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 相關文章 重啟友城交流 習：中美關係基礎在民間 今日 重啟友城交流 習：中美關係基礎在民間 暖風頻吹 免失今年元首會晤最後時機 今日 暖風頻吹 免失今年元首會晤最後時機 美再以「涉俄」制裁中企 京促停打壓 今日 美再以「涉俄」制裁中企 京促停打壓 你可能感興趣 重啟友城交流 習：中美關係基礎在民間 今日 01:00 重啟友城交流 習：中美關係基礎在民間 暖風頻吹 免失今年元首會晤最後時機 今日 01:00 暖風頻吹 免失今年元首會晤最後時機 美再以「涉俄」制裁中企 京促停打壓 今日 01:00 美再以「涉俄」制裁中企 京促停打壓 拜登 耶倫 習近平 中美關係 美光科技（Micron Technology，美：MU） 氣候暖化 可持續發展 美元