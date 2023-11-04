中美元首有望月中在三藩市會晤前，雙方再釋出善意。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四（2日）重申，中美經濟完全脫鈎「根本不現實」，要區內國家被迫選邊站隊，將會對全球產生重大的負面影響。

另一

...