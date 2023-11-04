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習拜會前釋善意 耶倫：脫鈎不現實

商務部長王文濤 歡迎美光深耕中國市場

中國版 2023/11/04

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中美元首有望月中在三藩市會晤前，雙方再釋出善意。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周四（2日）重申，中美經濟完全脫鈎「根本不現實」，要區內國家被迫選邊站隊，將會對全球產生重大的負面影響。

另一

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