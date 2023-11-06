佛山算是就近香港方便短途出行的城市，而且跟香港功夫文化極有淵源。現在為推旅遊，佛山也把三位知名功夫偶像作為招徠。最有關的是葉問和黃飛鴻，也設有李小龍紀念館，但其實除了李小龍的父親李海泉是來自佛山外，李小龍本人反而和佛山沒太多親身關連。

但他師父葉問就肯定有。現在的佛山葉問紀念館，不是真迹，是依當年桑園葉家莊模樣仿建，就是還是有錢仔時代葉問成長之大宅。空間大概也能看到其時葉家的富戶狀況。當年葉家莊進門後有側門堂房，租了給陳華順，由此葉問才得以拜師，開始了詠春由陳華順傳葉問，再到李小龍的功夫因緣。當時主要在大宅內教，而且是有錢人才請得起這種私教，所以不易外傳。

紀念館屋內的木人樁，自然是那標誌式的練武見證，而走在這些故屋空間，引發思考的，是每家每戶，灰牆之內，可以是各種傳奇、英雄，大隱於市，後來又流落香港。

另一位佛山功夫人物黃飛鴻，後來到廣州揚名，至於紀念館就靠近祖廟。現在有各種舞獅和習武活動，大鑼大鼓頗有氣氛，不過就未免過度旅遊表演化。

更值得留意的，其實是經大規模改建維修後的祖廟，特色如那與別不同的鑊耳屋。青磚外牆，屋頂是連綿不斷扣扣相連的龍船脊，雕花繁茂，點綴有此地特有招牌式鑊耳頂，弧度和諧，比例恰切，簡直就是建築師原稿中那彎彎的筆觸最神似呈現。其意頭實是官帽。

遊黃飛鴻紀念館，想到最多故事還是落在這位宗師身上，電影都拍了幾十部。雖然他的傳奇時常被誇大，但說文化代言力，他也就是代表了某種傳統武德的標準，到今時今日仍相當吸引。