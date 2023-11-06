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酸種麵包

副刊版 2023/11/06

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每星期我總會有幾天早起晨跑，習慣了跑前先吃碗湯麵，以防低血糖，跑後再在上班前吃些簡便的碳水化合物食物作補充。

前陣子，迷上了吃麵包店不同款式的麵包。直至有位熱愛做西方包點的客人，送上她上課學到的無花果核桃芝士酸種麵包，與家人品嘗過後，真的一試難忘，帶着輕微酸香，又有天然小麥香氣。

香港天氣濕熱，在自家製造酸種時，需要用徹底消毒過的密封容器，並在日間加入了麵粉、水的養份後，把酸種大部分時間存放於雪櫃，減少壞菌滋生。

用來發酵酸種麵包的「酸種」，在無氧無菌的發酵過程中，產生乳酸和醋酸，給予了麵包獨特的酸香風味，同時使營養價值昇華，令它富含維他命B5、6、12、維他命K、乳酸菌（雖然大部分益生菌於高溫烤焗過程中的活性減低）。

短鏈脂肪酸，是發酵食物產生的另一種副產品，作用是使大腸環境多些益菌、少些壞菌。除此之外，發酵過程亦會減低植酸，一種阻礙營養吸收的物質，因此有助於吸收酸種麵包的營養。

對於患有腸易激的人士，酸種麵包容易被消化。另外，由於它的酸性令其升糖指數低，只要計算好自己要吃多少分量，它亦是比白方包、豬仔包等更能令血糖穩定的麵包選擇。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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