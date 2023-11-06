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多認識失智症

副刊版 2023/11/06

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台灣導演侯孝賢被證實因罹患阿茲海默症而需要退休，《刺客聶隱娘》將是其最後上映的作品。侯導演於一九八九年執導的《悲情城市》殊不簡單，乃首部涉及台灣政治最敏感的「二二八事件」爭議的電影，講述一九四○年代末白色恐怖的事情，在當年屬於挑戰政府禁忌的話題，上映時引發頗大爭議，此片在意大利威尼斯影展奪最佳電影金獅獎，在我心目中，電影人像侯孝賢般敢用電影說實話的華人導演，實在不可多得，聞其罹疾，欷歔不已。

失智症是一種因神經退化而導致的認知功能障礙，先父生前亦患此症，最難受是他初發病時，出現性情大變。先父本來溫文爾雅，但病發初期曾經變得很難搞，疑心重重，老是懷疑私家看護偷錢，曾想拿東西擲向她，又大喊要報警，日日如是；幸好這只是很短暫的狀況，後來為了更適切的照顧，安排他入住了我放心的護老院。

因為長期目睹失智症的狀況，故我曾積極了解這個病症，除了性情大變外，常見的還有五種徵狀：一、易遺忘生活上衣食住行事宜；二、忘記擅長技能；三、呈現溝通與閱讀障礙；四、五感明顯開始遲鈍；五、出現幻覺和無法自行判斷事物。

專門研究神經退化性疾病的神經科學家Kristen Willeumier博士，非常推崇以下能針對腦部功能恢復的營養補充素：一、磷脂絲胺酸（Phosphatidylserine，簡稱PS）：能改善記憶、學習新資訊的能力、專注力和溝通力。有研究還發現，失智患者在補充PS後，能在短短六至十二周改善一些徵狀。二、乙醯半胱氨酸（N-acetylcysteine，簡稱NAC）：半胱氨酸濃度升高會導致認知障礙和阿茲海默症，而NAC可減低半胱氨酸的濃度。三、乙醯左旋肉鹼（Acetyl-L-carnitine，簡稱ALC）：具有保護神經和修復受損神經元的功能，Willeumier稱它為腦震盪或輕微創傷性腦損傷的必需品，亦可預防認知功能障礙。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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