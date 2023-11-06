Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 行政人員版 2023/11/06 分享： 分享： 三星（Samsung）早前透過更新One UI 5.0，在鍵盤引入「相片截取文字」功能。據外媒SamMobile報道，Google近日仿效其做法，測試在自家Gboard輸入法引入基於圖像識別（OCR） ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 今日 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 2023/11/03 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 2023/11/03 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 2023/11/03 NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 2023/11/02 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 科研 科技行業 Google 產品 Android