PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 行政人員版 2023/11/06 分享： 分享： 體積比PS5減少逾30%的PS5輕薄版主機（PS5 Slim）將在本月10日推出，日前有網民偷步取得PS5 Slim實機，並展示與PS5比拼的照片。 社交平台X用戶@phantompainss發布PS5 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 今日 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 2023/11/03 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 2023/11/03 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 2023/11/03 NASA+ 11.8推出 無廣告免費串流服務 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 2023/11/02 諾基亞控HP亞馬遜 涉侵影片串流技術專利 電玩手遊 硬件 PlayStation 5