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PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動

行政人員版 2023/11/06

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體積比PS5減少逾30%的PS5輕薄版主機（PS5 Slim）將在本月10日推出，日前有網民偷步取得PS5 Slim實機，並展示與PS5比拼的照片。

社交平台X用戶@phantompainss發布PS5

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欄名 : 科技新知

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