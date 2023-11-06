  • 26°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 03:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以色列倚酒三分醉 勿把自衛變自毀

評論 2023/11/06

分享：

分享：

旅遊勝地西班牙以融合摩爾特色建築聞名，摩爾人是中世紀北非阿拉伯人，伊斯蘭教由中東經北非傳至西歐，穆斯林曾統治西葡所在伊比利亞半島700多年。這漫長時間裏，話事的穆斯林同猶太教徒、基督教徒整體和洽共存，形成燦爛獨特文化。可是15世紀末白人基督徒重新征服伊比利亞半島，當地猶太人（和穆斯林）苦難就要開始。

有別於當代西方灌輸下人們一般印象，穆斯林史上長期包容猶太人，而自古排斥猶太人、把他們趕進隔都，並於20世紀發動種族屠殺的反而是白人基督徒（及後撑以色列立國也是想猶太人走人）。以色列若不學好歷史，恐怕會重蹈覆轍！

無限上綱 戴「黃色大衛星」惹質疑

本欄上周形容，以色列在國際場合行為愈發奇葩，自我放飛。話口未完，果然再出大事。

以軍狂轟濫炸加沙，已殺害聯合國逾70職員，但以色列駐聯國代表埃爾丹（Gilad Erdan）反而要聯合國秘書長辭職，並厥詞「聯合國再無哪怕一盎司合法性」。他上周又再博眼球，戴起納粹德國曾強迫猶太人佩戴的黃色大衞之星，揚言安理會一日不譴責哈馬斯，他就一日戴下去。而多國提出多份譴責一切針對平民暴力決議，全遭美國否決。

耶路撒冷猶太大屠殺紀念館館長達揚（Dani Dayan）也看不過眼，直斥埃爾丹丟臉，羞辱了納粹大屠殺遇難者及以色列本國。達揚強調，黃星象徵當年猶太人無助，任人魚肉，今日猶太人則有獨立國家和強大軍隊，若把哈馬斯同納粹相提並論，那Holocaust（專指納粹大屠殺，不能與一般意義的massacre通用）是甚麼？

戰場上，巴勒斯坦人死亡數字已超1萬，7倍於以色列1,400餘死，且包括大量婦孺，可是以方心理仍未獲得平衡。

以色列對長距離連人帶樓夷平巴人，似乎早已失去感覺，只有大規模地面進攻，坦克帶頭鉗形包抄加沙城，大打慘烈巷戰，看着巴人的眼睛扣動扳機方能獲得快感。

更奇葩的是，以色列承認，情報部門在10月13日，即哈馬斯突襲後6天草擬方案，提出加沙地帶今後安排3種構想。一，由西岸巴勒斯坦自治政府接管。二，由非哈馬斯本地人管理。「精粹」在三：將230萬加沙人全部趕往埃及西奈。

密檔曝光 擬趕絕全部加沙人

文件補充，首兩選項都有「明顯弱點」，「長期行不通」且「欠缺威懾力」，只有第三項才可達致「戰略成果」。莫談埃及絕無可能同意，以色列不是打正旗號攻城掠地、種族滅絕是甚麼！？

以色列遭哈馬斯血腥突襲，大量平民死傷或被虜，縱以方長年對巴人做相差無幾的事，也本來獲得不少同情。

只是以色列倚酒三分醉，不但一如既往「捱一拳後殺人全家」，還反過來無限上綱至納粹大屠殺層次，並密謀吞併「加沙無人區」，顯得巴人一日不死光以色列就會滅亡一樣，自衛恐怕正變成自毀。

四面樹敵 多國召回駐以大使

這裏扯遠一點。美國總統拜登（Joe Biden）上月訪以原旨在降溫，讓以色列報仇也不要太過分，可是拜登落地卻稱，哈馬斯突襲對以方好比15次911襲擊（我們有充分理由懷疑老人其實不知自己說甚麼），這是否開綠燈讓以色列發動30場戰爭？！（美國在911後發動了阿富汗、伊拉克兩場戰爭。）

同時，基地組織策動了一次911，拜登竟將哈馬斯「抬舉」至15倍「高度」，豈非將其捧上激進伊斯蘭「神壇」，呼籲受到以色列迫害、美國封鎖制裁、無人機轟炸、挑起顏色革命代理人戰爭，甚至直接入侵的廣大受害穆斯林效法？！

說回以色列，本來就同世上一大抽伊斯蘭國家過不去，現在再添更多敵人。

在拉美，玻利維亞率先對以斷交，哥倫比亞、智利、洪都拉斯撤回使節。在東南亞，泰國炮轟以方在聯合國公開播放、據稱是哈馬斯將泰國籍人士斬首無碼影片，完全不尊重受害者及家屬。

在中東，約旦、巴林、土耳其（都是美國區內重要夥伴）召回駐以大使。有心充當伊斯蘭世界盟主的土耳其總理埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）高調宣布，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是戰犯。

幸好穆斯林還是相對包容的；其他發展中國家顯然亦希望以巴和平，實現共同安全。

以應害怕 白人反猶堤壩裂紋

以色列最該擔心的，是骨子裏深藏排猶基因的西方白人！

過猶不及。以色列花大錢在網上落廣告，向歐洲人傾瀉政治宣傳，早前就遭親美網媒Politico Europe調轉槍頭踢爆。英國現在更有家長投訴，年幼孩子好好地玩手機遊戲，突然被血腥廣告嚇翻。以色列賣慘，心水清的人原本只會暗笑雙重標準，如今卻被迫直接開罵：「你這幫流氓別碰我小孩！」

在德國，極右新選項黨民望節節上升，變成全國第二，10月初在西德兩個經濟大州地選取得驚人成績。該黨影響力正從東德擴散，日子原本過得較滋潤的德國人，也開始支持這民粹排外非主流政黨。反觀目前把持外交部和經濟部，高喊「價值觀」一邊倒親美的綠黨，支持率跌至單位數邊緣。法國人沒有德國人的納粹包袱，表現更直接。加沙戰爭頭三周，法國警方錄得近900宗反猶案件，相當於開戰前全年數量。

更值得猶太人害怕的是，法國極右領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）忽然為他們講說話！須知道，她父親老勒龐（Jean-Marie Le Pen）出名「反猶」；瑪琳勒龐最近兩屆勉強選不上總統，也是因為一般法國人仍覺得她太激。極右女王忽然當起聖母，罵左翼對猶太同胞不夠朋友，為甚麼，和她一旦當選後會做甚麼，自己想吧。

以色列100年前並不存在，若不學好歷史，繼續按目前風格狂飈，可能不用100年後就不再存在！我們不希望這樣，只是執意自毀的人無得救！

以色列狂轟濫炸加沙，似乎只有大規模地面進攻，大打慘烈巷戰方能獲得快感。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

最新專欄文章 更多

印度力撑以色列 葫蘆裏賣甚麼藥
2023/11/01
印度力撑以色列 葫蘆裏賣甚麼藥
習拜會前中美續角力 加築科技堡壘
2023/10/31
習拜會前中美續角力 加築科技堡壘
十月驚奇不斷 習拜會愈難得愈必要
2023/10/30
十月驚奇不斷 習拜會愈難得愈必要
以巴戰火暫受控 世界撕裂停不了
2023/10/25
以巴戰火暫受控 世界撕裂停不了
發展中地區減碳 中國製造具優勢
2023/10/24
發展中地區減碳 中國製造具優勢
中國 經濟 政治 歐洲 外交 遊戲 德國 AR 泰國

下一篇文章

李家超無暇赴美參加APEC的考量

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？