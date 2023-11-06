以色列倚酒三分醉 勿把自衛變自毀

旅遊勝地西班牙以融合摩爾特色建築聞名，摩爾人是中世紀北非阿拉伯人，伊斯蘭教由中東經北非傳至西歐，穆斯林曾統治西葡所在伊比利亞半島700多年。這漫長時間裏，話事的穆斯林同猶太教徒、基督教徒整體和洽共存，形成燦爛獨特文化。可是15世紀末白人基督徒重新征服伊比利亞半島，當地猶太人（和穆斯林）苦難就要開始。

有別於當代西方灌輸下人們一般印象，穆斯林史上長期包容猶太人，而自古排斥猶太人、把他們趕進隔都，並於20世紀發動種族屠殺的反而是白人基督徒（及後撑以色列立國也是想猶太人走人）。以色列若不學好歷史，恐怕會重蹈覆轍！

無限上綱 戴「黃色大衛星」惹質疑

本欄上周形容，以色列在國際場合行為愈發奇葩，自我放飛。話口未完，果然再出大事。

以軍狂轟濫炸加沙，已殺害聯合國逾70職員，但以色列駐聯國代表埃爾丹（Gilad Erdan）反而要聯合國秘書長辭職，並厥詞「聯合國再無哪怕一盎司合法性」。他上周又再博眼球，戴起納粹德國曾強迫猶太人佩戴的黃色大衞之星，揚言安理會一日不譴責哈馬斯，他就一日戴下去。而多國提出多份譴責一切針對平民暴力決議，全遭美國否決。

耶路撒冷猶太大屠殺紀念館館長達揚（Dani Dayan）也看不過眼，直斥埃爾丹丟臉，羞辱了納粹大屠殺遇難者及以色列本國。達揚強調，黃星象徵當年猶太人無助，任人魚肉，今日猶太人則有獨立國家和強大軍隊，若把哈馬斯同納粹相提並論，那Holocaust（專指納粹大屠殺，不能與一般意義的massacre通用）是甚麼？

戰場上，巴勒斯坦人死亡數字已超1萬，7倍於以色列1,400餘死，且包括大量婦孺，可是以方心理仍未獲得平衡。

以色列對長距離連人帶樓夷平巴人，似乎早已失去感覺，只有大規模地面進攻，坦克帶頭鉗形包抄加沙城，大打慘烈巷戰，看着巴人的眼睛扣動扳機方能獲得快感。

更奇葩的是，以色列承認，情報部門在10月13日，即哈馬斯突襲後6天草擬方案，提出加沙地帶今後安排3種構想。一，由西岸巴勒斯坦自治政府接管。二，由非哈馬斯本地人管理。「精粹」在三：將230萬加沙人全部趕往埃及西奈。

密檔曝光 擬趕絕全部加沙人

文件補充，首兩選項都有「明顯弱點」，「長期行不通」且「欠缺威懾力」，只有第三項才可達致「戰略成果」。莫談埃及絕無可能同意，以色列不是打正旗號攻城掠地、種族滅絕是甚麼！？

以色列遭哈馬斯血腥突襲，大量平民死傷或被虜，縱以方長年對巴人做相差無幾的事，也本來獲得不少同情。

只是以色列倚酒三分醉，不但一如既往「捱一拳後殺人全家」，還反過來無限上綱至納粹大屠殺層次，並密謀吞併「加沙無人區」，顯得巴人一日不死光以色列就會滅亡一樣，自衛恐怕正變成自毀。

四面樹敵 多國召回駐以大使

這裏扯遠一點。美國總統拜登（Joe Biden）上月訪以原旨在降溫，讓以色列報仇也不要太過分，可是拜登落地卻稱，哈馬斯突襲對以方好比15次911襲擊（我們有充分理由懷疑老人其實不知自己說甚麼），這是否開綠燈讓以色列發動30場戰爭？！（美國在911後發動了阿富汗、伊拉克兩場戰爭。）

同時，基地組織策動了一次911，拜登竟將哈馬斯「抬舉」至15倍「高度」，豈非將其捧上激進伊斯蘭「神壇」，呼籲受到以色列迫害、美國封鎖制裁、無人機轟炸、挑起顏色革命代理人戰爭，甚至直接入侵的廣大受害穆斯林效法？！

說回以色列，本來就同世上一大抽伊斯蘭國家過不去，現在再添更多敵人。

在拉美，玻利維亞率先對以斷交，哥倫比亞、智利、洪都拉斯撤回使節。在東南亞，泰國炮轟以方在聯合國公開播放、據稱是哈馬斯將泰國籍人士斬首無碼影片，完全不尊重受害者及家屬。

在中東，約旦、巴林、土耳其（都是美國區內重要夥伴）召回駐以大使。有心充當伊斯蘭世界盟主的土耳其總理埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）高調宣布，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是戰犯。

幸好穆斯林還是相對包容的；其他發展中國家顯然亦希望以巴和平，實現共同安全。

以應害怕 白人反猶堤壩裂紋

以色列最該擔心的，是骨子裏深藏排猶基因的西方白人！

過猶不及。以色列花大錢在網上落廣告，向歐洲人傾瀉政治宣傳，早前就遭親美網媒Politico Europe調轉槍頭踢爆。英國現在更有家長投訴，年幼孩子好好地玩手機遊戲，突然被血腥廣告嚇翻。以色列賣慘，心水清的人原本只會暗笑雙重標準，如今卻被迫直接開罵：「你這幫流氓別碰我小孩！」

在德國，極右新選項黨民望節節上升，變成全國第二，10月初在西德兩個經濟大州地選取得驚人成績。該黨影響力正從東德擴散，日子原本過得較滋潤的德國人，也開始支持這民粹排外非主流政黨。反觀目前把持外交部和經濟部，高喊「價值觀」一邊倒親美的綠黨，支持率跌至單位數邊緣。法國人沒有德國人的納粹包袱，表現更直接。加沙戰爭頭三周，法國警方錄得近900宗反猶案件，相當於開戰前全年數量。

更值得猶太人害怕的是，法國極右領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）忽然為他們講說話！須知道，她父親老勒龐（Jean-Marie Le Pen）出名「反猶」；瑪琳勒龐最近兩屆勉強選不上總統，也是因為一般法國人仍覺得她太激。極右女王忽然當起聖母，罵左翼對猶太同胞不夠朋友，為甚麼，和她一旦當選後會做甚麼，自己想吧。

以色列100年前並不存在，若不學好歷史，繼續按目前風格狂飈，可能不用100年後就不再存在！我們不希望這樣，只是執意自毀的人無得救！

▲ 以色列狂轟濫炸加沙，似乎只有大規模地面進攻，大打慘烈巷戰方能獲得快感。（路透社資料圖片）