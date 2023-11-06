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鼓勵生育 應完善支援家庭措施

評論 2023/11/06

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行政長官在新一份施政報告中表示，針對本港出生率近年持續處於低水平，特區政府必須有政策導向，以鼓勵生育，除了破天荒向父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元獎勵金，房委會也將分別推出居屋版「家有初生優先選樓計劃」和公屋版「家有初生優先配屋計劃」，以支持新生家庭，締造有利育兒環境，社會各界對此反應正面。

積極助在職家庭育兒 釋勞動力

本人以往曾通過不同的渠道，促請特區政府推動短、中、長期的人口政策，就不同經濟層面和各項公共服務的需求進行全面規劃，提升本港人口的數量和質量。而完善各項支援家庭的政策和措施，是不可忽視的環節，因為家庭是社會的基本構成單元。國家十四五規劃綱要也提到要加強家庭建設，構建支持家庭發展的法律體系和社會環境，促進家庭服務多元化發展，充分發揮家庭在促進社會和諧等方面的作用。

因此，本人樂見特首廣納民意，在鼓勵生育的同時，宣布了一系列完善支援家庭的政策措施。一方面加強為3歲以下的幼兒提供照顧服務，3年內分階段增設10所資助獨立幼兒中心，提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額，明年4月起，「幼兒中心家長津貼」由每月最多600元提高至1,000元。另一方面於3年內，分階段擴展學前兒童課餘託管服務至全港各區，服務名額由約670個增加至近1,200個，又會大幅提高「鄰里支援幼兒照顧計劃」，即「社區保姆」服務的獎勵金。此外，2023/24學年又會在約50間小學試行在校課後託管服務計劃。這些措施既可以加強支援在職家庭育兒，又能夠釋放家庭勞動力，是十分值得支持的。

加強婚姻輔導服務 及早解矛盾

不過，特區政府除了增撥資源，持續發發展社區支援網絡，增加託兒、課餘託管等服務，也應聯同社會各界，積極推動家庭友善政策，協助僱員兼顧工作和家庭責任，例如採用彈性上班時間，利用遙距或混合工作模式，推動工作與家庭生活的平衡。

對於單親或離異家庭的支援，當局應加倍重視。特首表示，將透過關愛基金推出「贍養費調解試行計劃」，協助與事雙方，包括遭拖欠贍養費的婦女，以調解方式解決爭議。我認為當局也應投放更多資源，加強婚姻家庭輔導服務和精神健康等服務，預防或及早化解婚姻家庭矛盾糾紛，促進家庭和諧，必將有助促進社會和諧，增加市民的幸福感。

作者表示樂見特首廣納民意，在鼓勵生育的同時，宣布了一系列完善支援家庭的政策措施。（資料圖片）

撰文 : 盧偉國 香港經濟民生聯盟主席、立法會議員（工程界）

欄名 : 評論

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