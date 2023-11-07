國際公共交通聯會 UITP第22屆亞太區年會 引領區域創建智慧公共交通

香港作為國際城市，其公共交通建設一直領先亞洲各地。港鐵公司憑著智慧交通方案及豐富的營運經驗，於11月1至3日期間主辦了國際公共交通聯會 UITP (Union Internationale des Transports Publics) 的第22屆亞太區年會，以探討「亞洲轉型︰智慧公共交通」。

滙聚亞太區精英 交流區域公共交通發展交流

此為期3天的區域性活動以「亞洲轉型：智慧公共交通」為主題，滙聚來自10多個亞太地區超過250位UITP成員和參與者，包括公共交通政府機構、政策決策者、公共交通供應和服務營運商以及研究機構。活動帶領與會者開展亞太區智慧公共交通新時代之旅，透過研討會和會議交流，探討對區域公共交通發展具有影響力的關鍵議題。

▲ 港鐵公司行政總裁金澤培博士(左二)、運輸署署長李頌恩女士，JP(左三)及UITP亞太分區主席兼新加坡陸路交通管理局副首席執行官葉永樂先生(右三)等嘉賓主持名為「城市交通的未來：邁向可持續、互聯和共融城市」的演講環節。

國際公共交通聯會主席兼加拿大渥太華運輸公司總經理Renée AMILCAR對活動表示興奮，她說：「第22屆國際公共交通聯會亞太區年會的舉辦標誌著中斷了四年的實體會議正式復辦，面對面互動有助於意見交流，借助地區的集體智慧和經驗，幫助我們更好地了解公共交通如何邁向更環保、可持續的未來格局。」這次年會的舉辦具有雙重意義，除疫情後首個，亦是香港於2014年後再度成為該地區性盛事的主辦城市。

▲ 國際公共交通聯會亞太區主席兼新加坡陸路交通管理局副首席執行官葉永樂先生(右三) 、運輸及物流局局長林世雄先生，GBS，JP(中) 、港鐵公司主席歐陽伯權博士(左四)、港鐵公司行政總裁金澤培博士(右四)、運輸署署長李頌恩女士，JP(左三)、港鐵公司全球營運標準研究院主席兼國際公共交通聯會城市鐵路委員會主席劉天成先生(左一)、馬來西亞砂勞越交通部常務秘書Dato Ir Alice Jawan EMPALING女士(右二)、比利時UITP會員及全球會員與營運高級董事Dr Kaan YILDIZGOZ博士(左二)以及UITP亞太區年會籌委會聯席主席兼總監董寶才先生(右一)於開幕儀式中為活動揭開序幕。

斥逾資千億興建新鐵路 港鐵為香港創未來

港鐵公司主席歐陽伯權博士於2023年11月2日舉行的開幕禮上致辭時，概述了港鐵公司採用尖端創新和科技的計劃，以履行其「推動城市前行」的承諾。他指出，港鐵公司將於未來十年斥資逾千億港元興建新鐵路項目，彰顯公司對提升本地鐵路網絡，並打造無縫連接香港與其他大灣區城市之間高效交通網絡的承諾。

▲ 港鐵公司主席歐陽伯權博士於開幕致辭中概述了港鐵公司採用尖端創新和科技的計劃，以履行其「推動城市前行」的承諾。

歐陽博士續稱︰「根據港鐵的最新企業策略『變 • 造未來』，我們正在加大投資創新科技，並加快服務中採用科技和數碼技術。我們在車務數據中心採用人工智能、機器學習、機械人和自動化應用程式，以展示我們致力於保持於科技進步的領先地位，同時展現我們與其他城市、企業和學術機構合作夥伴關係的承諾，透過港鐵學院和全球營運標準研究院等知名單位分享資訊和學習經驗，以推動塑造城市交通未來的創新與策略。我們還與學術機構和其他商業夥伴建立合作關係，以交流知識和經驗。」

隨後，運輸及物流局局長林世雄，GBS，JP發表主題演講，介紹香港公共交通政策和策略規劃，聚焦探討香港交通網絡與大灣區的融合及其對區域發展的重大影響。

港鐵「變 • 造未來」 推廣可持續發展

年會上，港鐵公司行政總裁金澤培博士特別闡述港鐵公司如何善用科技推動智慧鐵路營運管理及智慧維修，進一步提升香港鐵路的表現及卓越營運。他表示：「在疫情期間及後，港鐵公司一直確保運營的韌性，以履行其使命—推動城市前行。在公司最新的『變 • 造未來』策略下，公司採納更多創新措施和技術應用，為我們的業務及環境、社會和企業管治（ESG）目標鋪設未來之路，以促進公司和所服務社區的長期可持續發展。」

▲ 港鐵公司行政總裁金澤培博士表示在疫情期間及之後，港鐵公司一直確保運營的韌性，以履行其使命—讓城市前行。在公司最新的「變 • 造未來」策略下，公司採納更多創新措施和技術應用，為港鐵的業務及環境、社會和企業管治（ESG）目標鋪設未來之路，以促進公司和所服務社區的長期可持續發展。

港鐵一直致力提供安全、可靠及高效的鐵路服務，並積極融入科技及創新方案，打造「智慧鐵路」，包括推動「智慧出行」，為乘客帶來更個人化、無縫及關愛共融的出行體驗。在顧客服務方面，港鐵已投放和預留近20億港元，推動各項「智慧出行」項目，以滿足乘客需求。其中，「顧客體驗3.0」是重要範疇之一。MTR Mobile持續升級功能，「Next Train」已覆蓋9條重鐵綫和輕鐵，透過大數據分析提供個人化服務和資訊。港鐵還在個別車站探討引入人工智能裝置，結合流動服務隊，更主動解答和處理乘客查詢。同時，自動收費系統也得到提升，引入感應式信用卡支付和電子支付功能。

關愛共融是另一重點領域。港鐵持續提升「關愛共乘」手機應用程式功能，專為長者和有需要的乘客設計。該應用程式提供行程指南、會展站内的站内導航功能（供視障人士使用）和無障礙設施資訊，讓乘客的港鐵旅程更輕鬆方便。

此外，智慧營運也是港鐵的重要領域，近年在車站引入不同創新技術，並為所有重鐵車站配置「智能手提裝置」，提升團隊工作效率和優化現有流程。

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(特約)