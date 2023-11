Sparkle By Karen Chan 設計新派華服　將華服文化帶到國際舞台

▲ Sparkle By Karen Chan創辦人兼設計師陳嘉賢希望透過品牌旗下的新派華服將長衫、傳統華服文化傳承,令更多人覺得長衫是時尚、可日常穿搭的。

香港經濟日報企業大獎2023:領先時尚文化企業

如何在傳統中拿捏得到適當的尺度加入玩味的時尚元素?Sparkle By Karen Chan創辦人兼設計師陳嘉賢將大膽的色彩對比、改良剪裁、香港本土特色印花布料製成時尚新穎、別具特色的新派華服,為傳統的旗袍、唐裝、長衫注入獨特時尚魅力。Sparkle By Karen Chan更是疫情通關後首批衝出香港,走向國際舞台的時尚品牌,在今年2月開始,馬不停蹄地到米蘭時裝周、柏林時裝周和上海時裝周參展,向世界說好香港時裝故事,讓不同國家、界別的人理解香港是中西包容的地方。早前,Sparkle By Karen Chan更獲得香港經濟日報企業大獎頒發「領先時尚文化企業」獎項,足見其在推動時尚文化發展的努力。

陳嘉賢認為獲此獎項是對其創立的文創時尚服裝品牌SPARKLE COLLECTION的莫大鼓勵。「SPARKLE COLLECTION致力傳承香港的非物質文化遺產——長衫,結合西方設計元素、並以香港情懷為主題的自家原創布料,將傳統旗袍及唐裝變得摩登時尚,為新一代女性出席不同場合提供新派丶型格的華服選擇。」

CENTRESTAGE是亞洲最大型時裝界盛事,陳嘉賢就入選了今年的CENTRESTAGE EMERGING DESIGNERS,並在CENTRESTAGE上舉辦2024時裝展,展示品牌最新設計的八大系列:「快樂年代」、「兒時玩意」、「風調雨順」、「設計師聯乘」、「邂逅當代藝術」、「大師聯乘」、「花開蝶來」及「神奇女俠」。

▲ 今年9月,Sparkle By Karen Chan參與了CENTRESTAGE的展覽,並舉辦了2024時裝展,隨後團隊更到米蘭時裝周向全球時尚愛好者展示品牌2024全新系列。

本土文化與華服擦出新火花

向來喜愛在設計中加入本土文化元素的陳嘉賢,在最新的系列上破天方與香港藝術館、香港文化博物館合作,以「Fashion x 藝術」、「Fashion x 文化」的角度,演繹擁有「Sparkle」風格的長衫。「我很重視顏色的運用,喜愛營造霓虹燈光的感覺。我曾經在網上做了一個調查,香港很多時予人『霓虹之城』的印象,所以自第二年的展覽開始,我就加入了霓虹燈作為主調。而我的設計很容易被人辨認得到,因為色彩很豐富。」

從香港文化博物館「瞧潮香港60+」展覽中,陳嘉賢吸收了電視機、收音機、黑膠碟、電話、飛行棋、扭計骰、波子棋等元素,將之融入布料設計上,配以霓虹燈光的色調剪裁成玩味跳脫、色彩活潑的摩登長衫「快樂年代」和摩登旗袍「兒時玩意」。而今年適逢香港管弦樂團(港樂)50周年,所以她在部分作品更加入了音樂元素,在布料設計上融入了不同樂器。

▲ 摩登長衫「快樂年代」系列中,除了有來自「瞧潮香港60+」展覽的靈感之外,亦有為港樂50周年而設計的作品。

新舊共融 穿出驚喜

Sparkle By Karen Chan與香港藝術館聯乘了8件藏品,分別是吳冠中《百納衣》、《彩湖居》、韓志勳《花雨》、萬青屴《白雲深處有人家》、高劍父《高風亮節》、吳昌碩《紅梅圖》及齊白石《葫蘆》、《延年壽酒圖》。陳嘉賢從中構思出兩個風格各異的系列:新派唐裝「邂逅當代藝術」及經典長衫「大師聯乘」。

「邂逅當代藝術」的作品不難看到屬於Sparkle by Karen Chan的設計DNA。陳嘉賢向來喜愛用一種Shocking Colour,例如對比色、鮮豔的色調,予人一種活潑開心的感覺。「長衫予人一種傳統安靜的感覺,我很希望為長衫帶來一個新的緯度,既有靜態的一面,亦可以有鮮為人知,令人驚喜的一面。」而這種創作的意念,亦讓SPARKLE COLLECTION的設計不需要標明牌子,藉着用色和剪裁上,也可以讓人一眼就辨認得到是SPARKLE COLLECTION的作品。

▲ 新派唐裝「邂逅當代藝術」系列。

她以吳冠中的《彩湖居》為例,畫作中繪畫了一個小島,以白色去襯托周邊彩色的湖水。她很認同吳冠中的意念,在白色的世界需要伴隨着其他的顏色,才會令白色可以突顯出來。所以在設計上,她以新派華服剪裁,造型傳統,但在細節加入新意,例如採用兩個立領設計,可以將立領翻下,令造型有變化;立領和腰帶的材質選用了皮革,帶來一種西方和型格的感覺。立領和腰帶的色調採用了很鮮艷的黃色,將這套服裝的個性展現出現。「我很想年輕一代也可以穿着新派旗袍,所以在設計上打破傳統和守舊的感覺,在玩味(Playful)、優雅、當代之中取得一個平衡。」

「大師聯乘」的作品則是由陳嘉賢設計、非物質文化遺產傳承人封有才師傅製作。陳嘉賢表示在挑選畫作的時候,她很追求感覺。「萬青屴的《白雲深處有人家》頻眼看上去是傳統的山景水墨畫,但是細心觀察會看到有現代的車、西班牙別墅等,將傳統的亭台樓閣融入了時代的元素,形成一幅中西合壁的畫作,很有趣。」而高劍父、吳昌碩及齊白石的作品,又正好對應了春夏秋冬四季,令她在時裝展上決定選用張國榮的《春夏秋冬》作為配樂,將Fashion、藝術、香港流行文化串連起來。在設計上,這個系列也不單止製作成旗袍和長衫,有部分作品陳嘉賢亦以現代的手法融入了一些傳統漢服元素,即使平日派對、逛街時穿着,亦不會予人過於隆重的感覺,而是當代、摩登的。

▲ 陳嘉賢(右)隨海派旗袍大師封有才師傳(左)學習傳統旗袍製作,並啟發她將傳承長衫文化成為己任。

注入蝴蝶與牛仔元素 帶出年輕感覺

陳嘉賢亦分享了另一個系列派對長衫「花開蝶來」的靈感是來自「花若盛開,蝴蝶自來」。陳嘉賢和團隊走訪了位於大埔的鳳園蝴蝶保育區,挑選了多款珍罕的蝴蝶作為創作的元素。「這個系列以女性自主的角度作為切入點。穿着我的品牌的女性,很多也是非常能幹的女性。我相信只要努力,成果別人是有目共睹的,就如同花盛開之後自然會吸引蝴蝶, 不需要額外追求,只要做最好的自己,自然可以遇到最好的事。」除了美好的寄意之外,蝴蝶亦啟發了陳嘉賢的設計靈感。她為女裝加入雪紡造成的「翅膀」,希望女生穿上這個系列,可以幻想自己是一隻蝴蝶;男裝加入了「燕尾」設計,設計上結合了傳統唐裝和西式晚禮服的燕尾服設計,是一種中西合壁,亦是對燕尾蝶「食字」的玩味。

▲ 「花開蝶來」系列挑選了6種香港特有的蝴蝶作創作靈感,包括青鳳蝶、美鳳蝶、燕鳳蝶、中華麝鳳蝶、金裳鳳蝶、藍點紫斑蝶。

而潮尚牛仔「風調雨順」系列則是希望將傳統長衫必要的元素,例如一字紐、立領等融入摩登、日常的牛仔布料,令服裝很年輕化、容易穿搭,可以輕易搭配波鞋。「其中一個設計是在肩部的位置加入了類似傳統宮廷服的披領,我們設計的布料拼在牛仔布上,這些配件更可以每年更換,互相搭配,令服裝可以不斷注入變化。」陳嘉賢更強調,她的設計很注重穿上身的效果,既不會顯老,亦可以將穿出女士玲瓏浮凸的美態,將女性優美、優雅的一面展現出來。

▲ Sparkle By Karen Chan以牛仔創作出多款新穎時尚的年輕化服裝。

聚焦年輕設計師 啟發長衫文化興趣

陳嘉賢戲稱自己是「中女」,並承擔起將長衫文化從「老中青」三代人傳承的橋樑:「封老師是前輩,如果前輩不再造衫,我們這一批『中女』不再穿着長衫,年青一代不知道甚麼是華服,那便會出現斷層,我覺得長衫文化在我們這一代人失傳是一件很可惜的事。」所以她在品牌Sparkle成立初期就建立了閃亮慈善基金會(Sparkle Charity Foundation),舉辦一系列宣揚中國及本土藝術、設計與文化的活動,其中一項就要數與香港知專設計學院(HKDI)合辦的旗艦級項目「NEXT IN CHINESE STYLE」Young Designer Challenge。

這個旗艦級項目已經來到第四屆,每屆也會有不同的主題,並邀請HKDI時裝及形象設計學系的應屆及畢業生,以中國時尚風配合長衫及唐裝的傳統元素,運用中西合璧設計理念,重新塑造未來的長衫及唐裝風尚。參賽的學生會在製作服裝前,先透過工作坊向封師傅學習長衫和唐裝的基本知識、概念、工藝等。除了由專業評審作評選之外,今屆的比賽更新設公眾投票選出「網上最愛未來長衫」,鼓勵公眾支持年輕設計師及長衫文化。

紅船靈感 創造未來長衫

今屆比賽的主題是「Bon Voyage」,參賽學生用「Denim牛仔布」和「一帆風順帆船布」兩種布料製作他們心目中的「未來長衫」。陳嘉賢分享,布料的靈感來源是香港文化博物館的粵劇文物館展覽。展覽中有一個寫着「風調雨順」的大型花牌,以及一艘紅船,這個引發了陳嘉賢和丈夫,香港工業總會Design Council主席(2019-2023年)馮建輝(Ken Fung)的創意。「當年的粵劇戲班會乘搭紅船走埠演出,而這一艘紅船上通常會有風車,喻意風調雨順、時來運轉、源源不絕。我們就將紅船和紅白藍的元素結合,創作出這款主題布料。」陳嘉賢分享。

「如果我們用很傳統的方法,年輕人未必有興趣,所以我將題目定為一個未來的想法,讓他們結合西方的設計理念和傳統的造工,創作未來華服。」她希望透過時裝設計比賽,增加年輕人對長衫文化、傳統手工有更多認識,喚起他們對長衫的興趣,並將別人眼中已經式微和老土的長衫文化傳承下去。

▲ 「NEXT IN CHINESE STYLE」入圍決賽的參賽作品登上CENTRESTAGE 2023的時尚舞台。(左圖:一等獎作品;右圖:「網上最愛未來長衫」作品)

(特約)