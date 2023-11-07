Sparkle By Karen Chan 設計新派華服　將華服文化帶到國際舞台

▲ Sparkle By Karen Chan創辦人兼設計師陳嘉賢希望透過品牌旗下的新派華服將長衫、傳統華服文化傳承，令更多人覺得長衫是時尚、可日常穿搭的。

香港經濟日報企業大獎2023：領先時尚文化企業

如何在傳統中拿捏得到適當的尺度加入玩味的時尚元素？Sparkle By Karen Chan創辦人兼設計師陳嘉賢將大膽的色彩對比、改良剪裁、香港本土特色印花布料製成時尚新穎、別具特色的新派華服，為傳統的旗袍、唐裝、長衫注入獨特時尚魅力。Sparkle By Karen Chan更是疫情通關後首批衝出香港，走向國際舞台的時尚品牌，在今年2月開始，馬不停蹄地到米蘭時裝周、柏林時裝周和上海時裝周參展，向世界說好香港時裝故事，讓不同國家、界別的人理解香港是中西包容的地方。早前，Sparkle By Karen Chan更獲得香港經濟日報企業大獎頒發「領先時尚文化企業」獎項，足見其在推動時尚文化發展的努力。

陳嘉賢認為獲此獎項是對其創立的文創時尚服裝品牌SPARKLE COLLECTION的莫大鼓勵。「SPARKLE COLLECTION致力傳承香港的非物質文化遺產——長衫，結合西方設計元素、並以香港情懷為主題的自家原創布料，將傳統旗袍及唐裝變得摩登時尚，為新一代女性出席不同場合提供新派丶型格的華服選擇。」

CENTRESTAGE是亞洲最大型時裝界盛事，陳嘉賢就入選了今年的CENTRESTAGE EMERGING DESIGNERS，並在CENTRESTAGE上舉辦2024時裝展，展示品牌最新設計的八大系列：「快樂年代」、「兒時玩意」、「風調雨順」、「設計師聯乘」、「邂逅當代藝術」、「大師聯乘」、「花開蝶來」及「神奇女俠」。

▲ 今年9月，Sparkle By Karen Chan參與了CENTRESTAGE的展覽，並舉辦了2024時裝展，隨後團隊更到米蘭時裝周向全球時尚愛好者展示品牌2024全新系列。

本土文化與華服擦出新火花

向來喜愛在設計中加入本土文化元素的陳嘉賢，在最新的系列上破天方與香港藝術館、香港文化博物館合作，以「Fashion x 藝術」、「Fashion x 文化」的角度，演繹擁有「Sparkle」風格的長衫。「我很重視顏色的運用，喜愛營造霓虹燈光的感覺。我曾經在網上做了一個調查，香港很多時予人『霓虹之城』的印象，所以自第二年的展覽開始，我就加入了霓虹燈作為主調。而我的設計很容易被人辨認得到，因為色彩很豐富。」

從香港文化博物館「瞧潮香港60+」展覽中，陳嘉賢吸收了電視機、收音機、黑膠碟、電話、飛行棋、扭計骰、波子棋等元素，將之融入布料設計上，配以霓虹燈光的色調剪裁成玩味跳脫、色彩活潑的摩登長衫「快樂年代」和摩登旗袍「兒時玩意」。而今年適逢香港管弦樂團（港樂）50周年，所以她在部分作品更加入了音樂元素，在布料設計上融入了不同樂器。

▲ 摩登長衫「快樂年代」系列中，除了有來自「瞧潮香港60+」展覽的靈感之外，亦有為港樂50周年而設計的作品。

新舊共融 穿出驚喜

Sparkle By Karen Chan與香港藝術館聯乘了8件藏品，分別是吳冠中《百納衣》、《彩湖居》、韓志勳《花雨》、萬青屴《白雲深處有人家》、高劍父《高風亮節》、吳昌碩《紅梅圖》及齊白石《葫蘆》、《延年壽酒圖》。陳嘉賢從中構思出兩個風格各異的系列：新派唐裝「邂逅當代藝術」及經典長衫「大師聯乘」。

「邂逅當代藝術」的作品不難看到屬於Sparkle by Karen Chan的設計DNA。陳嘉賢向來喜愛用一種Shocking Colour，例如對比色、鮮豔的色調，予人一種活潑開心的感覺。「長衫予人一種傳統安靜的感覺，我很希望為長衫帶來一個新的緯度，既有靜態的一面，亦可以有鮮為人知，令人驚喜的一面。」而這種創作的意念，亦讓SPARKLE COLLECTION的設計不需要標明牌子，藉着用色和剪裁上，也可以讓人一眼就辨認得到是SPARKLE COLLECTION的作品。

▲ 新派唐裝「邂逅當代藝術」系列。

她以吳冠中的《彩湖居》為例，畫作中繪畫了一個小島，以白色去襯托周邊彩色的湖水。她很認同吳冠中的意念，在白色的世界需要伴隨着其他的顏色，才會令白色可以突顯出來。所以在設計上，她以新派華服剪裁，造型傳統，但在細節加入新意，例如採用兩個立領設計，可以將立領翻下，令造型有變化；立領和腰帶的材質選用了皮革，帶來一種西方和型格的感覺。立領和腰帶的色調採用了很鮮艷的黃色，將這套服裝的個性展現出現。「我很想年輕一代也可以穿着新派旗袍，所以在設計上打破傳統和守舊的感覺，在玩味（Playful）、優雅、當代之中取得一個平衡。」

「大師聯乘」的作品則是由陳嘉賢設計、非物質文化遺產傳承人封有才師傅製作。陳嘉賢表示在挑選畫作的時候，她很追求感覺。「萬青屴的《白雲深處有人家》頻眼看上去是傳統的山景水墨畫，但是細心觀察會看到有現代的車、西班牙別墅等，將傳統的亭台樓閣融入了時代的元素，形成一幅中西合壁的畫作，很有趣。」而高劍父、吳昌碩及齊白石的作品，又正好對應了春夏秋冬四季，令她在時裝展上決定選用張國榮的《春夏秋冬》作為配樂，將Fashion、藝術、香港流行文化串連起來。在設計上，這個系列也不單止製作成旗袍和長衫，有部分作品陳嘉賢亦以現代的手法融入了一些傳統漢服元素，即使平日派對、逛街時穿着，亦不會予人過於隆重的感覺，而是當代、摩登的。

▲ 陳嘉賢（右）隨海派旗袍大師封有才師傳（左）學習傳統旗袍製作，並啟發她將傳承長衫文化成為己任。

注入蝴蝶與牛仔元素 帶出年輕感覺

陳嘉賢亦分享了另一個系列派對長衫「花開蝶來」的靈感是來自「花若盛開，蝴蝶自來」。陳嘉賢和團隊走訪了位於大埔的鳳園蝴蝶保育區，挑選了多款珍罕的蝴蝶作為創作的元素。「這個系列以女性自主的角度作為切入點。穿着我的品牌的女性，很多也是非常能幹的女性。我相信只要努力，成果別人是有目共睹的，就如同花盛開之後自然會吸引蝴蝶， 不需要額外追求，只要做最好的自己，自然可以遇到最好的事。」除了美好的寄意之外，蝴蝶亦啟發了陳嘉賢的設計靈感。她為女裝加入雪紡造成的「翅膀」，希望女生穿上這個系列，可以幻想自己是一隻蝴蝶；男裝加入了「燕尾」設計，設計上結合了傳統唐裝和西式晚禮服的燕尾服設計，是一種中西合壁，亦是對燕尾蝶「食字」的玩味。

▲ 「花開蝶來」系列挑選了6種香港特有的蝴蝶作創作靈感，包括青鳳蝶、美鳳蝶、燕鳳蝶、中華麝鳳蝶、金裳鳳蝶、藍點紫斑蝶。

而潮尚牛仔「風調雨順」系列則是希望將傳統長衫必要的元素，例如一字紐、立領等融入摩登、日常的牛仔布料，令服裝很年輕化、容易穿搭，可以輕易搭配波鞋。「其中一個設計是在肩部的位置加入了類似傳統宮廷服的披領，我們設計的布料拼在牛仔布上，這些配件更可以每年更換，互相搭配，令服裝可以不斷注入變化。」陳嘉賢更強調，她的設計很注重穿上身的效果，既不會顯老，亦可以將穿出女士玲瓏浮凸的美態，將女性優美、優雅的一面展現出來。

▲ Sparkle By Karen Chan以牛仔創作出多款新穎時尚的年輕化服裝。

聚焦年輕設計師 啟發長衫文化興趣

陳嘉賢戲稱自己是「中女」，並承擔起將長衫文化從「老中青」三代人傳承的橋樑：「封老師是前輩，如果前輩不再造衫，我們這一批『中女』不再穿着長衫，年青一代不知道甚麼是華服，那便會出現斷層，我覺得長衫文化在我們這一代人失傳是一件很可惜的事。」所以她在品牌Sparkle成立初期就建立了閃亮慈善基金會（Sparkle Charity Foundation），舉辦一系列宣揚中國及本土藝術、設計與文化的活動，其中一項就要數與香港知專設計學院（HKDI）合辦的旗艦級項目「NEXT IN CHINESE STYLE」Young Designer Challenge。

這個旗艦級項目已經來到第四屆，每屆也會有不同的主題，並邀請HKDI時裝及形象設計學系的應屆及畢業生，以中國時尚風配合長衫及唐裝的傳統元素，運用中西合璧設計理念，重新塑造未來的長衫及唐裝風尚。參賽的學生會在製作服裝前，先透過工作坊向封師傅學習長衫和唐裝的基本知識、概念、工藝等。除了由專業評審作評選之外，今屆的比賽更新設公眾投票選出「網上最愛未來長衫」，鼓勵公眾支持年輕設計師及長衫文化。

按此了解「NEXT IN CHINESE STYLE 」Young Designer Challenge 2023

紅船靈感 創造未來長衫

今屆比賽的主題是「Bon Voyage」，參賽學生用「Denim牛仔布」和「一帆風順帆船布」兩種布料製作他們心目中的「未來長衫」。陳嘉賢分享，布料的靈感來源是香港文化博物館的粵劇文物館展覽。展覽中有一個寫着「風調雨順」的大型花牌，以及一艘紅船，這個引發了陳嘉賢和丈夫，香港工業總會Design Council主席（2019-2023年）馮建輝（Ken Fung）的創意。「當年的粵劇戲班會乘搭紅船走埠演出，而這一艘紅船上通常會有風車，喻意風調雨順、時來運轉、源源不絕。我們就將紅船和紅白藍的元素結合，創作出這款主題布料。」陳嘉賢分享。

「如果我們用很傳統的方法，年輕人未必有興趣，所以我將題目定為一個未來的想法，讓他們結合西方的設計理念和傳統的造工，創作未來華服。」她希望透過時裝設計比賽，增加年輕人對長衫文化、傳統手工有更多認識，喚起他們對長衫的興趣，並將別人眼中已經式微和老土的長衫文化傳承下去。

▲ 「NEXT IN CHINESE STYLE」入圍決賽的參賽作品登上CENTRESTAGE 2023的時尚舞台。（左圖：一等獎作品；右圖：「網上最愛未來長衫」作品）

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)