滙豐全新卓越理財尊尚 推「尊」屬理財體驗 兼送迎新禮品高達$83,300

滙豐銀行一直致力為客戶提供非凡及獨特的理財體驗，最近推出全新的滙豐卓越理財尊尚（HSBC Premier Elite）服務，除可幫助客戶達成各種理財和人生目標外，更帶來一系列尊尚獨特的理財產品、禮遇及服務。只要成為滙豐卓越理財尊尚客戶，除可享有開戶禮遇、財富管理禮遇以及生活禮遇等高達$83,300迎新獎賞外，還可親身體驗特別為滙豐卓越理財尊尚客戶而設的「尊」屬財富管理服務以及其他非凡理財服務。

非凡體驗——與別不同的尊尚及個人化銀行服務

現在只要成為滙豐卓越理財尊尚客戶，便可親身體驗專業理財團理帶來的一系列非凡貼心理財服務，每位客戶可擁有專屬的專業理財顧問，提供最合適和精準的財富管理方案、投資組合分析工具，助客戶作出最好的未來財富規劃，以及建立更穩健的投資組合，捉緊更多更廣的投資機遇。

另外，作為國際理財伙伴的滙豐銀行，不單為滙豐卓越理財尊尚客戶提供最尊貴和全方位銀行服務外，更有全天候環球支援服務，讓客戶透過全方位銀行服務，體驗各項優先理財服務及優惠利率，其中定期存款年利率更高達5.2%。

非凡禮遇——總值$83,300迎新獎賞

除可享有專業及優越的理財服務外，由即日起至2024年3 月31日晉身成為滙豐卓越理財尊尚客戶，更可獲得總值高達$83,300迎新獎賞，親身體驗非凡的品味生活，讓生活品味昇華至更高層次！迎新禮遇包括：

1. 開戶即享新增資金獎賞

只要晉身全新滙豐卓越理財尊尚客戶，即可享新增資金獎賞，獎賞金額高達$37,000。

2. 參加理財尊尚選賺取高達$10,000「獎賞錢」

只要透過Well+額外賞選擇並認購投資或保險產品，即可獲得高達$10,000獎賞錢回贈。

3. 「品味」非凡生活

滙豐銀行特別為讓滙豐卓越理財尊尚客戶預備了一系列品味生活體驗，包括享有Black Sheep餐廳優先預約服務和迎新禮遇，以及尊享$1,000餐飲優惠；享用機場轎車接送服務以及香港國際機場貴賓室；進入頂級私人會所。

(特約)