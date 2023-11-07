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到香港行山

副刊版 2023/11/07

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都說現在「小紅書」的影響力，已屬全面影響中國內地特別是年輕人對世界的認知，從實際功能性資訊，特別指出行攻略而言，它已取代了百度或各種旅遊書及網站，成為新一代人的旅遊聖經。

那了解一下「小紅書」是如何看待到香港旅遊這一方面，就大概掌握到現在新一輪內地到港遊客的轉變。當然，你同時會看到不少批評在港遇到各種「奇怪遭遇」的帖子，但其實那更像是博話題炒作，習慣把一些極端和偏見放大，由此引起關注。這也是「流量為王」這社交媒體文化的問題所在。

但回到「小紅書」講香港遊，那些出遊攻略則可說相當齊全，譬如現在主要吸引內地朋友的路綫，是到香港行山，除列出香港各條行山徑的玩法，也附各種交通、補給、支援攻略，相當實用。

講到內地潮流興到香港行山，當中也有文化差異可分享。不少是趁周末到香港行山的，當然是就近的廣東省人士，他們現普遍傾向短至一、兩天的逗留，頂多住一個周六晚上。不是去名店，而是跟着「小紅書」去掃街區小舖。有時是去看演唱會，或參加演出活動。北京、上海的朋友到香港就沒以前那麼多了。

專誠來香港行山方面，內地對此也有不同理解。單就講「行山」這詞也夠有趣，因為在內地其實沒有「行山」這說法，一般會說是去「徒步」，指遠足那種，但不一定是行上山頭。如果是真的上山的話，就會說去「爬山」，因為中國內地的山跟香港的不一樣，好多真是大山大川，又較高，所以要爬。

但香港人講行山就隨意得多，有種較悠閒的感覺（雖然你去浪茄不會走得很悠閒），尤其是港島的登山徑，就近鬧市，但只消半小時就能走到山巒之間，有山有海，真是獨一無二，也成為香港面向內地的旅遊新焦點。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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