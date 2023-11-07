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黑朱古力低糖但高脂

副刊版 2023/11/07

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跑步完畢，路經超市，Bonnie看到限定八八折優惠，立即說：「我們入去看看。」

我問：「你有東西需要買嗎？」

她說：「沒需要不等於不能逛，況且，八八折是千載難逢的機會。」還未說完，她已經跑了進去。

我記起家中只剩下兩個澳洲桔，打算走到水果區選購，見Bonnie停留在零食處，望着貨架，好像很懊惱。

她說：「你來了真好！數星期前，看到消委會的報告，原來黑朱古力比牛奶朱古力更高脂，但牛奶朱古力又比黑朱古力高糖，那麼，我應該選哪款？」

聽罷，我很失望，說道：「黑朱古力高脂的真相，好像是我十多年前已告訴你，黑朱古力的可可量較多，因此，可可脂也較高。怎麼你好像看報告才知道呢？」

她安撫着我，說道：「人類是善忘的，所以才顯得你在旁經常提醒的重要性。」她頓了頓，續說：「快來！黑抑或牛奶？」

我提醒她：「通常，一排朱古力有一百克，而一百克通常約五百五十卡路里，即是說你剛剛努力跑了一小時，消耗的熱量便付諸東流。」

她說：「你放心，我最多吃半排！即是賺了一半。」

看到她的模樣，我只好投降，說道：「既然熱量差不多，選你喜歡的那一款吧！」

她大喜：「我同意，還是選我愛的牛奶朱古力。」早已說過，要減肥的話，沒必要別亂闖超市。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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