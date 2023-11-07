  • 27°C
香港時間 : 20231107日 (週二) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

照顧者要識留力

副刊版 2023/11/07

分享：

分享：

有同事已照顧了八十高齡失智雙親好幾年，雖有外傭幫手，始終也是一件心力虛耗的事。剛過去的周末長假，她安排自己飛日本幾天回氣，請外傭和好友幫忙看顧。結果飛機剛抵達日本，好友已告知其父發高燒送院，於是立刻查詢及購買最快回港的下一班機。人都癲！照顧過長者親人的朋友，會相當明白那種折騰和無奈。據政府數據指出，逾半受訪照顧者曾因照顧而感到精神壓力。台灣也有統計，家中若有長者倒下時，平均照顧時間是八至九年。這種照顧不是短暫，而是長期，可以非常磨人。

張愛玲說過：「人到中年，時常會覺得孤獨。因為你一睜開眼睛，周圍都是要依靠你的人……」她簡單的文字道出很多中年朋友不得不面對的無奈，工作壓力已不少，生活還得同時兼顧好上一輩和下一代，中年照顧者是精神壓力非常高危一族。我經歷過，所以很明白，有段時期差點連我也「冧檔」，後來我告訴自己，那是長久戰，不能容許「照顧長者」這件事拖垮自己，務必要留力，所以我學曉：

一、先要照顧好自己，那才能好好照顧別人。這包括：A.把可放手的事情全交託給讓自己放心又信賴的人和機構去做，千萬別老是想着長者「唔鍾意其他人照顧」或「無咗我唔得」，懂得適時放手，對雙方都好。B.每日爭取「喘口氣」me-time的時間，提醒自己，我的人生不是用來每分每秒全神貫注地照顧家人。C.堅持每星期找一段時間做自己喜歡的事。

二、保持運動和健康，人到中年，自己年紀也不輕，若不注意體能，照顧長者少不免需要擔擔抬抬，若自己受傷或「冧檔」，到時變了「累鬥累」，情況更淒慘。

三、找人聊聊，閒聊也有幫助，因那是讓自己有個紓壓宣洩的管道。我那時經常向朋友大聲呼喊：「人都癲呀！」愈能講出「人都癲」，人才能夠愈唔癲，一輪情緒釋放後，反而更有力量再擔起照顧者的角色。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

多認識失智症
2023/11/06
多認識失智症
「包」高蓋主
2023/11/03
「包」高蓋主
心頭好
2023/11/02
心頭好
萬聖節各施其法
2023/11/01
萬聖節各施其法
掃興型人格
2023/10/31
掃興型人格
壓力 利嘉敏 健康問題 家庭關係 腦退化

上一篇文章

壓力與肥胖

下一篇文章

沙堆內的鴕鳥

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？