道路是曲折的 前途是光明的

雖然疫情以來中國經濟面對一定壓力，一些悲觀論者也對前途失去了信心，但在筆者看來，壓力不過是暫時的曲折，光明並非遙不可及，中國在不遠的將來趕上甚至超越美國，絲毫不是幻想，而是具有一定的歷史必然性。當然，筆者對中國前途的信心與哲學認識有關，這裏不詳細討論。

疫情以來中國經濟受壓和美國經濟強勁的不同表現，並不能說明美國經濟前景較中國更為明朗，而主要是雙方政策路徑選擇的不同所造成。美國選擇了打開印鈔機，向經濟和居民單位注入了天量資金，使得社會消費需求旺盛，直接推動了經濟走強；而中國選擇了相對保守的財政政策，既未向居民注入資金，也收緊了地方政府的財政開支，初期希望用「誰家的孩子誰抱走」（就是中央政府不幫地方政府解決財政困難）的辦法，逼地方政府改善負債過高的痼疾。等於在民間需求尚未恢復的時候，又對地方政府採取了收縮性政策，結果收縮性的政策遏抑了需求，導致政府刺激需求的努力效果欠佳，而需求不足、企業經營困難又進一步導致對經濟前景的預期惡化、信心下降，使得經濟進入屢扶不起的怪圈。

美大放水刺激 惟結構問題難解

雖然暫時來看美國的「大放水」政策對刺激經濟帶來了不錯的效果，但是長遠而言，美國的「大放水」卻進一步惡化了其財政狀況，製造了更嚴重的結構性問題。簡單講中美對比，中國的困難主要是政策選擇造成的，只要中央政府願意改變收縮性政策為擴張性政策，經濟困難就有望迎刃而解；而美國的困難，更多的卻是結構性困難，政府將深陷在美元霸權、財政可持續、經濟發展的困局中難以自拔。

因為美元霸權、財政永續與發展經濟這3個目標互相矛盾、難以兼顧。維持美元霸權需要穩定全球對美元的信心，其基礎是美國的財政永續。而財政可持續需要抑制美國國債的無序增長，否則無序增長的美國國債必然會帶來兩個難題，要麼是融資困難，國債供應太多、其他國家信心下降令買家不足、推高國債息率、打擊美國經濟成長；要麼是靠聯儲局會印鈔買債解決買家不足的問題，但是無限印鈔又會造成通脹失控後果，動搖投資人對美元的信心，打擊甚至瓦解美元霸權。而一旦要抑制國債成長、增加財政的可持續性，就意味着美國政府要削減開支。不要說對外援助，就是對內的開支可能都需要削減，因為根據美國剛結束的2023年財年數據，僅衞生和公共開支、社保、軍費和利息的總額已經超過了5萬億美元，而聯邦政府的淨收入僅約4.44萬億美元，連國內的準剛性支出都無法涵蓋。削減政府開支又必然損害經濟發展，令經濟放緩甚至衰退。

目前這個難以兼顧的困局已開始有所表現，美國已經顯露出一些國債供應過多推高息率、影響經濟發展的問題，接下來俄烏衝突、以巴衝突都需要美國的援助，而美國國會共和黨強硬派的堅持，勢必令增加開支在國會獲得通過的機會大減，美國正面臨一個內外矛盾同步加劇的局面，不管政策如何選擇都很難避免矛盾的逐步爆發。

中國經濟雖然在政府前一段時間政策選擇傾向保守的情況下表現一般，但近來政府政策已經出現了一些對症下藥的積極變化，令經濟全面好轉的機會大增。

回顧疫情以來中國經濟的表現，房地產市場的遲遲無法改善對經濟威脅最大，具體來說，房地產熊市大致從3個路徑影響經濟。首先是房地產價格的大幅下跌，消滅了大量家庭財富，惡化了家庭財務狀況，損害了居民消費信心，造成了部分類似日本「資產負債表衰退」的負面影響；其次是房地產行業的資金鏈斷裂，拖累了上下游行業，透過債務鏈的傳染不斷將更多的正常企業拖進債務深淵，持續放大其負面效應；第三是房地產不景氣影響地方政府賣地收入，在中央政府限制地方政府無序借貸的情況下，土地拍賣收入的大降極大地惡化了地方政府財政狀況，令地方政府跌入債務深淵，不僅不能成為推動經濟發展的正面因素，反而像危機房企一樣，由於無法兌付欠債，影響大量企業的正常經營，拖累經濟成長。

華對症下藥 冀扭內房地方債困局

房地產熊市和中央政府對借貸的限制，造成了地方政府的財政危機爆發，地方政府和內房企業的債務危機又一起構成了中國推動經濟發展的最大障礙，由於房地產和地方政府在中國經濟中所佔的份額龐大，這兩個部分無法正常運作的結果，就是經濟始終無法真正、持續好轉。

也許是出於對「一放就亂」的擔心，本輪中央政府的救市措施一直較為克制，救市政策呈現出力度不大、多批次、以緩解症狀為主的特徵，大概是希望用「扶而不舉」的方式，靠經濟自身的韌性度過困難，但是截止到目前，這種以緩解症狀為主的救市方式看來效果有限，以對經濟拖累最大的房地產行業為例，債務危機不僅沒有緩解，反而還在加劇、蔓延，對經濟的負面影響還在擴大。

不過，中央政府可能已經意識到過去救市方式的不足，近期出台的新政策，開始有意識地針對困擾經濟最嚴重的房地產和地方政府債務危機問題，「對症下藥」解決問題。

目前房地產產業困難的本質就是供應過剩，就是泡沫爆破後的新需求，已經無法消化按過往需求建立起來的舊庫存，政府不想辦法協助消化這些過剩庫存，房地產市場就會長期無法正常運作、拖累經濟增長。

政策力度未明 有效落實考工夫

近期，國務院常務會議審議通過的《關於規劃建設保障性住房的指導意見》，明確提出「商品住房庫存大的城市，可改建或收購存量商品住房用作保障性住房，盤活閒置土地和房屋，避免重複建設造成浪費。」如果該意見能夠盡快大力實施，必將迅速、有效改善內房行業供應過剩的現狀，徹底扭轉房地產的悲觀局面。

針對地方政府的財政緊張狀況，中央政府除正制定一攬子化債方案外，最近突破過往習慣的3%年赤字上限，增發了1萬億人民幣國債給地方政府使用，另外也授權國務院將2024年的新增加地方政府債務限額的60%以內，提前下達至今年使用，總金額約2.7萬億元人民幣，料將大幅緩解地方政府財政困難。

由政府出面收購過剩商品房改為保障房，一攬子化解地方政府債務，可從根本解決困擾當前經濟的主要障礙，令經濟全面好轉。不過由於政策實施的力度和速度尚不明確，能否達到預期目的存在一些不確定性。

▲ 作者認為內地房地產和地方政府在中國經濟中所佔的份額龐大，兩者無法正常運作導致經濟無法真正好轉。（中通社資料圖片）