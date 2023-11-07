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特倘再入主白宮 中美關係添變數？

評論 2023/11/07

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美國大選投票日在2024年11月5日，只餘不到一年，初選投票更加近，在艾奧瓦州的首場選舉，1月15日便舉行。總統初選馬拉松尚餘兩個月便開跑，前總統特朗普（Donald Trump）聲勢愈見浩大，再上演拜特對決，甚至入主白宮的機會不能忽視，為未來中美關係，以至環球地緣局勢，增添變數。

特民調領先 黨內支持度遠拋離

特朗普去年自宣布參選以來，在民調中基本保持一馬當先的姿態。按美國著名調查機構fivethirtyeight的數字（見圖），特朗普在共和黨中的支持度，一直遙遙領先所有黨內對手，可謂由頭帶到尾。

外界本來以為，隨着初選日子逼近，多場初選辯論後，其他候選人的支持度會漸漸追貼，豈料結果是相反。其中呼聲最高的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），今年1月的支持度尚有約35%，較特朗普的約45%僅落後約10個百分點，到了近期，德桑蒂斯支持度降至約14%，而特朗普則增至約58%，被特朗普拋離得連車尾燈也看不到。

盡管民調往往有些許誤差，況且政治一日都嫌長，也不能完全排除出現特殊事件，導致特朗普被奇迹反超前的可能性，惟按當前形勢，由特朗普代表共和黨與拜登（Joe Biden）對決的機會很高。事實上，特朗普在共和黨內明顯仍有極高號召力，早前的議長選舉，得不到特朗普祝福的候選人，統統無法當選，新議長約翰遜（Mike Johnson）便被稱為反2020年大選結果運動背後的工程師。

拜登面對內憂外患 年齡惹憂慮

而按近期的民調，拜登的形勢並不好，美國民眾高度關注其年齡，質疑以以美國總統職位之繁重，80歲的拜登當多一屆是否太老。公道地說，拜登和特朗普（77歲）年紀相差不遠，但特朗普形象活潑，在公眾場合露面或出席造勢會，總是表現得活力充沛，似乎讓選民忘記了他的年齡。

拜登要戰勝特朗普連任，勝算難料，按目前民調，兩人支持度相近。在6個關鍵搖擺州，特朗普更在其中5個州領先（見表）。民調顯示選民對拜登年齡憂慮加劇，非裔選民對特朗普支持率上升，拜登拉丁裔選民中的領先優勢已降至個位數。

拜登還要面對大堆國內外問題，拜登任內還爆發了烏克蘭戰爭，而烏克蘭戰爭一度令油價飈升。眾所周知，特朗普非常欣賞俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），對普京來講，特朗普似乎是較佳美國總統人選，普京非常有動機出手，毋須直接干預，只要油價在選舉年大幅波動，肯定對拜登不利。

拜登要將連任失敗的機會降至最低，便需要穩定的政經環境。他本來已有全盤去風險部署，其中一招是大力推動沙特與以色列關係正常化，計劃予沙特安全保障促成事件，沙特願在油產量上配合，油價便有了定海神針。可是，以色列戰火將其如意算盤完全打亂，為選舉年油價走勢增加不確定性。

拜登本就焦頭爛額，肯定不希望中美局勢再生枝節，與國家主席習近平的會面，就有了必須性。中美元首會面後，雙方若能達成一些原則上的共識，讓中美鬥爭維持鬥而不破格局，不慍不火，經濟較為平穩，拜登便較有空間、精力應付其他危機。

中美元首峰會 提前布局壓艙石

當然，政治永遠是利益交換，各取所需。從中方角度看，美國對華政策已有既定方向，政壇大致有共識，不論任何人當總統，相信不至於出現180度逆轉。唯一旦拜登真的敗北，由特朗普入主白宮，相比拜登老成持重，以特朗普令人捉摸不透的行事作風，美國對華政府政策不確定性必定增加。

主張「美國優先」的特朗普，一旦獲得第二個總統任期，對華政策會是怎樣的呢？他暫時未有明確政策倡議，惟特朗普時期的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）已搶先出謀獻策，提出藍圖。

目前拜登政策和歐盟提出的，是「去風險」（de-risking），不尋求切斷與中國的所有關係，強調的是自身經濟的抗壓性。惟萊特希澤直指，「去風險」不夠，應更進一步「脫鈎」（De-coupling），利用關稅等手法，全力縮減中美貿易不平衡。萊特希澤仍然是特朗普的競選顧問，能夠影響特朗普想法，他的激進藍圖值得關注。

明年是選舉年，政治人物搶選民注意力，難免發表一些出位言論，加上特朗普因素，中美間肯定再翻驚濤駭浪，中美峰會將是一次提前布局，或能發揮壓艙石作用。

美國前總統特朗普（左）去年自宣布參選以來，在民調中一直遙遙領先所有黨內對手，可謂由頭帶到尾。（路透社資料圖片）

撰文 : 林建忠

欄名 : 中外廣角鏡

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