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WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容

行政人員版 2023/11/07

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WhatsApp早前推出了AI貼圖生成功能，用戶只需輸入關鍵字，就能生成個人化貼圖。但據英國《衞報》近日發現，輸入「巴勒斯坦穆斯林男孩」、「巴勒斯坦」相關關鍵字後，會生成涉及暴力內容貼圖，包括生成兒童

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欄名 : 科技新知

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