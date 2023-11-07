WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容

WhatsApp早前推出了AI貼圖生成功能，用戶只需輸入關鍵字，就能生成個人化貼圖。但據英國《衞報》近日發現，輸入「巴勒斯坦穆斯林男孩」、「巴勒斯坦」相關關鍵字後，會生成涉及暴力內容貼圖，包括生成兒童

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