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ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo

行政人員版 2023/11/07

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AI企業OpenAI推出的ChatGPT風靡全球，該企周一舉行首次開發者大會。有傳大會上將發布有關ChatGPT的更新，包括個人化聊天機械人、企業訂閱及軟件連結至Google和Microsoft。

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