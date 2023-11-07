ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo 行政人員版 2023/11/07 分享： 分享： AI企業OpenAI推出的ChatGPT風靡全球，該企周一舉行首次開發者大會。有傳大會上將發布有關ChatGPT的更新，包括個人化聊天機械人、企業訂閱及軟件連結至Google和Microsoft。 社交 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 今日 WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 2023/11/06 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 2023/11/06 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 2023/11/03 「轉數快」衝出香港 用港幣直接在泰國Shopping 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 2023/11/03 英國投資逾21億 研發AI超級電腦 科研 人工智能 軟件 機械人