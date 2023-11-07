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共創明Teen畢業禮 議員讚「彩蛋」

政治版 2023/11/07

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男團MIRROR成員姜濤人氣高企，日前他以神秘嘉賓身份，現身首屆「共創明Teen」計劃畢業禮壓軸演出，令在場人士大呼驚喜。立法會議員陸瀚民透露，典禮程序並未列此節目，形容是「彩蛋」。

姜濤現身 陸瀚民稱

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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