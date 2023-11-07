共創明Teen畢業禮 議員讚「彩蛋」 政治版 2023/11/07 分享： 分享： 男團MIRROR成員姜濤人氣高企，日前他以神秘嘉賓身份，現身首屆「共創明Teen」計劃畢業禮壓軸演出，令在場人士大呼驚喜。立法會議員陸瀚民透露，典禮程序並未列此節目，形容是「彩蛋」。 姜濤現身 陸瀚民稱 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 區選翌日學校放假 建制憂投票率降 2023/11/06 區選翌日學校放假 建制憂投票率降 9月另類招聘會 18高才「搵到工」 2023/11/04 9月另類招聘會 18高才「搵到工」 立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型 2023/11/03 立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型 促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 2023/11/02 促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 2023/11/01 區選「火藥味」欠奉 曾國衞：不能譁眾取寵 政治 Mirror 姜濤 立法會 施政報告 表演 公務員事務局 區議會選舉 楊何蓓茵 政府新聞處