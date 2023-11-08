中小企1招提升競爭力  香港寬頻企業方案一站式IT服務 –「易 ‧ IT」

現今創業除了需要處理租務、人手、設備及貨源等事務外，「網絡」亦非常重要。有寵物酒店負責人為了讓寵物主人能夠隨時了解「毛孩」入住情況，裝修時特意在全店過百間寵物房間安裝視像監控（CCTV）系統，並加設專屬網絡供客戶使用，務求令他們在店內、店外都可以實時了解寵物情形。想知道他們如何與寬頻服務供應商一起拍住上，在短短數月內將憑空想法變成現實，以下就由他們親自解說。

專營寵物酒店及日托，以及美容與水療服務的Pet Villa於今年暑假在何文田開設全新旗艦店，該公司業務發展經理Phoebe表示，作為一間持牌的寵物酒店，新店致力為入住的寵物提供5星級服務，故在布局裝潢，以至各項設施、服務都力臻完善，期望為入住的寵物提供最舒適的居住環境，同時讓寵物主人感到安心。



分秒必爭 專業團隊打破空間時間挑戰



Phoebe表示，考慮到貓狗的習性和作息各有不同，Pet Villa將新店空間劃分為不同區域，「例如貓、狗各有專屬的休息和活動空間。另外我們在二樓還設有露天空間供狗狗散步、『放電』，或在泳池中游泳。」她透露，全店的寵物房間、活動空間以至出入通道均設有CCTV，數目超過100台。

「很多寵物主人都喜歡閒時透過CCTV查看寵物情況，尤其在外遊期間更想了解牠們是否安好，所以開業時確保店鋪網絡系統的穩定與速度乃重大挑戰。」Phoebe解釋，由於不少人會選擇在暑假外遊，所以暑假乃寵物酒店行業的傳統旺季。「但我們今年初才承租這家店鋪，所以若要趕及暑假前開業，即新店只有數月時間進行裝修和安裝各項設施及網絡系統。」

▲ Pet Villa 旗艦店共兩層，面積約6,000平方呎，對網絡覆蓋和穩定性有一定的要求。

主動支援 實現網絡「零死角」



Phoebe坦言，由於旗艦店的面積約有6,000平方呎，而在空間布局上有一定的要求，加上大量CCTV所需要的網絡配套繁複，但網綫位置又集中一處，所以不少寬頻服務供應商均表示無法在暑假前完成相關工程。「幸好我們最後得到香港寬頻企業方案（下稱HKBNES）的支援，除了滿足我們的上述要求，令我們可以趕及暑假旺季檔期前開業，同時更提供了不少建議，幫助我們提升網絡系統的穩定性和安全性。」

由於旗艦店的布局在施工期間曾作出多次變動，Phoebe表示，HKBNES的專業人員曾先後多次到場視察環境，就有關變動調整各個無綫存取點（AP）的安裝位置，確保全店兩層空間，包括所有寵物房間、活動空間、水療及美容室，以至露天空間都做到Wi-Fi網絡「零死角」，令客戶和員工無論身處店內任何位置，都能獲得理想的網絡覆蓋。

露活彈性 多元化方案滿足業務需要



Phoebe補充指出，由於店內不時會舉辦工作坊和寵物派對活動，網絡使用人數會突然增加，為避免網絡使用人數上升可能對營運造成影響，HKBNES Wi-Fi託管服務設有「用戶分流」功能。「客戶可透過『訪客網絡』連結店內寬頻，上網或上載活動相片到社交媒體。而同事毋須擔心網絡流量增加會影響監察系統的運作或內部聯繫，更可降低店鋪網絡被入侵的風險。」

▲ 「用戶分流」功能可避免網絡使用人數上升對營運造成的潛在影響，令Pet Villa 可放心舉辦不同類型活動。

近年全球寵物經濟持續增長，為業界帶來龐大商機，但Phoebe強調，面對市場的激烈競爭，中小企難有資源安排人手專責處理網絡或資訊科技問題。「全靠HKBNES的支援，他們的團隊除了積極配合新店的開業安排，爭取在短時間內完成工程外，更就我們的營運需要和成本預算，為我們設計度身訂造方案，即使施工期間作出多次改動，仍然樂於配合，令我們能夠為客戶提供最理想的服務體驗。」



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（特約）