聞瘤色變，但足趾莫頓神經瘤（Morton's Neuroma）即使歸類神經瘤類，病理並非源於神經綫組織病變，而是包圍神經綫的外膜內膜及血管等水腫增厚，及神經旁纖維化所致。故此，治療多傾向非手術形式處理，物理治療常視作一綫而有效的解決辦法。

莫頓神經瘤症狀可見足蹠部位，即足掌前端與足趾交界處疼痛，常見於足第三、四足趾間。每當足前掌觸地，患處如踩石春，痛苦難耐，每每足趾有電擊痺痛。

致病因素如穿窄頭鞋、高踭鞋，加諸長距步行或跑步，趾骨頭間加壓並摩擦，反覆刺激神經綫，致周邊或神經內膜增生變厚致病。足弓塌陷、足拇趾外翻等為高危因子，揭示足掌力學改變，減弱腳掌負荷能力；或固有雞眼及繭等問題，足前掌承重能力減弱，或負重過重，皆與莫頓神經瘤發病相關。

診斷以病人症狀及觸診為主，大多可於足趾頭關節處觸診到患處；或病久者西醫作磁力共振檢查，可發現並診斷足趾頭間神經瘤。另一方面，這亦有別於足趾軟組織急性炎症，痛處並無表徵紅、腫、熱等發炎症狀。雞眼及繭等即使痛處相似，但此兩者為腳掌受力處皮膚增生，可見皮膚角質增厚；而莫頓神經瘤或可伴足蹠皮膚有角質增厚，或無增生增厚。

病症處理思路多循發作期時消炎止痛為主，除醫生處方消炎止痛藥及止神經痛藥物外，物理治療超聲波或衝擊波等能紓緩症狀；慢性期針對足掌承重能力，運動例如小腿拉筋、足弓肌力訓練，或處方矯形鞋墊等。對於需久步或習慣跑步者，更應作步行跑姿檢查，考量姿勢或腰膝對足掌受力能力影響。

莫頓神經瘤發病多與下肢及足掌受力機制改變，或突如其來運動量大增有關。矯正足掌受力情況，改善下肢肌力，釐定合理運動量及增量，為此病症慢性期處理之不二法門。

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