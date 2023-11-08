我對中西醫學和自然療法的看法是，各有所長，能幫到人處理當下狀況和長遠有效提升健康狀態的，就是好療法。我深信世界很大、人類智慧很渺小，沒有一種醫學是唯一真理，若某醫學派別斷定一種病是無得醫，那只是在其思考框架及認知和推崇的藥物內，無法醫到那種身體狀況而已，跳出那個既定框架以外，未必無得醫。而我亦親眼目睹很多被西醫判斷為無得醫的個案，用了其他非西醫方法而完全康復。世界之大，怎能只靠一種醫學去謀求人類健康福祉？而且，還未提到藥廠在西醫體系千絲萬縷的角色。

八月十七號開始，YouTube宣布一項新政策：所有另類療法、自然療法的影片都要經過審查。審查分三類別：一、若影片提及任何另類療法、自然療法對預防疾病有效（平台稱為preventive misinformation）、對某種疾病有治療作用的信息（平台稱為treatment misinformation）或影片聲稱西方醫療方法對某種疾病無效（平台稱為denial misinformation），都有機會被删除。那甚麼是平台認為的「misinformation」（錯誤信息）呢？一切與醫療機關和世衛說法相違的健康資訊。馬上想起，曾幾何時，食物金字塔推崇穀物類應為每天最大比重的糧食基礎，當中亦包含精緻穀物，牛奶亦佔相當比例，這個主流說法推了幾十年，才被發現原來這樣吃更易導致肥胖、糖尿病和心臟病。這曾被西方社會認為是權威的健康資訊也可以是錯，此例僅冰山一角。

網上當然充斥着很多假資訊，但若處理方式只是一刀切，把所有非西方療法都視為「錯誤資訊」，只會助長世界只容得下一種醫學療法的醫學霸權，那對於人類健康福祉的研究和提升，並非好事：一、平台刪減了西方醫學以外的健康資訊片種；二、我亦不相信那會阻得住非西方醫學療法的發展和普及。YouTube這樣做，非我損失，此處不聚人、自有聚人處。