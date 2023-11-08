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以色列狂飈 拜登淪大輸家？

評論 2023/11/08

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美英「特殊關係」其實不算甚麼，主人與隨（寵）從（物）關係而已。美國同以色列關係才稱得上真正特殊，特殊到有時根本搞不清到底誰主誰從！

美國大選尚有1年才到，但領航黑天鵝看來已經起飛。加沙戰爭滿月，損失慘重的除了巴勒斯坦平民，還有美國民主黨政府。以色列不受控制狂飈，正嚴重威脅美國總統拜登（Joe Biden）尋求連任選情！

哈馬斯10月7日突襲以色列，激起千重浪。以色列對付加沙以至西岸巴人行動遠超自衞範圍，令國際社會久已淡忘的巴勒斯坦問題變成全球焦點，阿拉伯各國原本隻眼開、隻眼閉同以色列交往的趨勢也遭逆轉。

涉民族宗教矛盾 正中歐美要害

西方國家亦無法置身事外。以巴衝突團團圍繞民族、宗教矛盾，正中歐美移民國家、多元社會要害。美國大選現在就好比一隻蝴蝶，正在飛向以巴衝突這糾纏不清的蛛網！

「選舉工程本就肯定漫長而艱難，而總統（拜登）正令其難上加難。」這是民主黨全國委員會（DNC，該黨選舉機器大腦）某高級職員的話。

白宮支持以色列本是指定動作，更是政治正確，沒有人會感到意外。可是物極必反，今次以色列的極端行為，反而讓白宮的極端支持變得政治不正確。

美國網媒Axios引述消息報道，加沙戰爭使拜登競選團隊陷入混亂，部分人認為拜登支持以色列反擊恐怖分子道德清晰，另一部分人則覺得拜登在唆使以色列不道德襲擊巴勒斯坦平民。

加沙戰爭 威脅拜登爭連任選情

一些DNC職員對以色列攻擊造成巨大死傷感到沮喪，其中一人表示，他們正考慮辭職。「總統將上屆2020年大選定義為『國家靈魂之戰』，但這政府現在似乎陷入其自身靈魂之戰。」

這次加沙戰爭爆發不久，白宮門外就出現了聲援巴勒斯坦集會。示威者還一度進佔國會山莊大廳，要警察抬走，數百人被捕。

拜登政府也知道，一味撑以色列不是辦法，一邊向以色列施壓，另一邊在上周大鑼大鼓宣布了「美國史上首份應對伊斯蘭恐懼症國家戰略」，成立甚麼跨部門小組研究措施，諸如此類。這種空話和文字遊戲，在加沙一排排兒童屍體的血淋淋畫面之前、在以色列內閣官員還要揚言用核武夷平加沙的噪音之前，又有何用？白宮既未有阻住以色列狂飈，也沒有止住拜登民望插水。

拜登在2020年大選順利拿下多個搖擺州，讓他壓倒對手特朗普（Donald Trump）當選，其中一個是密歇根。密歇根當年州內普選545萬張有效選票，拜登與特朗普得票只差15萬。

那密歇根有多少穆斯林？估計有24萬。

一些曾效力拜登的民調專家，上周在密歇根做起非正式調查，結果發現30歲以下民主黨穆斯林選民之中，只有16%說會投票給拜登。

哪怕這次調查比較粗疏，誤差正負近5個百分點，但足已令拜登團隊害怕。

拜登民望 6搖擺州5個落後對手

讓他們更驚的是，《紐約時報》委託民調顯示，拜登在亞利桑那、佐治亞、密歇根、內華達、賓夕法尼亞、威斯康星6個搖擺州，前5州民望都落後特朗普，差距更多達4至10個百分點。

這5州在明年大選合共有67張選舉人票，完全足以改寫上屆拜登306票對特朗普232票結果。

就算沒有加沙戰爭，拜登選情亦已堪憂。特朗普仍生猛精靈，即使瘋癲得不到更多支持，也能充分動員鐵票。反觀拜登垂垂老矣，常忘記事情又亂說話，恐怕難讓民主黨支持者積極投票。

加沙戰爭則令情況對拜登更糟。特朗普與共和黨並沒有「多元、進步」包袱，親以色列就親以色列，針對穆斯林就針對穆斯林，不會令鐵票減少。拜登與民主黨爭取基本盤的招牌，卻被以色列導彈轟掉，碎片再遭坦克碾過，溶在巴人血泊之中。

民主黨「多元」招牌 遭以國轟碎

拜登應該慶幸，加沙戰爭不是明年10月才爆發，他還有1年時間修補民望。

只是美以關係真的不知道誰主誰從。以色列想把加沙230萬人全部趕走或殺掉，未有收手迹象。

難為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）數周去了3轉，都快成為以色列旅遊KOL，也未能令以方畀些面。以色列大概知道，若特朗普重新上台，美國有更大機會支持吞併巴勒斯坦？

加沙戰爭圍繞民族、宗教矛盾，正中歐美移民國家、多元社會要害，更嚴重威脅美國總統拜登尋求連任的選情。（法新社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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