政府僅靠寓禁於徵 推不動「走塑」

早前《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》於立法會通過，禁止提供或銷售即棄膠餐具和部分即棄膠製品。但政府「走塑」的步伐不止於此，會繼續推進。去年施政報告中，特首李家超提出將於2025年起，把「生產者責任計劃」涵蓋至塑膠飲料容器及紙包飲品盒等。環保署亦表明現正進行法律條文的草擬工作，期望最快2024年初將條例草案提交立法會審議。

寓禁於徵，透過收費或罰款，令人減少某些行為，或更進一步減少某些東西的生產或消耗，是世界各地政府最常用、也最喜歡用的方法。原因無他，貪其行政方便，又能增加政府收入，而且能即時收到一定成效。

以環保政策為例，十多年前政府開徵膠袋稅後，市民到超市自備購物袋，令超市的膠袋派發量在短時間內大跌，寓禁於徵的方法似乎有立竿見影之效。惟不少後續的調查和研究均發現，商戶和市民改用其他環保袋，例如不織布袋，其實並不環保，因為製造不織布袋的原料仍然是塑膠，而且製作一個不織布袋，通常需要數十個膠袋所用的塑膠作材料。因此幾乎所有數據均顯示，塑膠的使用量並無因為膠袋稅而減少，甚至可能增加。

須確保價值鏈持份者 齊負責任

由此可見，徵費很多時只能改變企業或個人的表面行為，不能改變其固有需求。因此，要是政府真的希望推動「走塑」，不應只向使用者入手，而是需要從原材料、生產、運輸、銷售、使用到後續處理等環節作整體考慮。這是由於政府作為「走塑」法例的制定者，要確保整個價值鏈（value chain）上的持份者都需要為「走塑」負起適當的責任。

而所謂持份者，則包括製造塑膠用具的生產者、使用塑膠用具包裝其產品的商戶，以及購買使用塑膠用具包裝的產品的消費者等。不同持份者在價值鏈和消費行為上的角色既不相同，卻環環相扣，因此政府在制定和推行立法或措施時，必須針對其角色，釐定適當的責任。若然只針對某一方，施加過度的責任甚至懲罰，則既可能無法實現「走塑」的目標，更有機會干擾日常經濟活動，成為擾民、損民之舉。

以一個現時還是假設性，但相當有可能發生的議題--上述提及將會立法的塑膠飲料容器為例。當一枝膠樽包裝飲品在店舖出售時，最明顯和直接的持份者，必定是生產這樽飲品的商戶，以及購買這樽飲品的消費者。如政府在制定法例時，偏向從商戶入手，按它使用的膠樽徵收款項，其即時效果當然是增加了商戶的成本，商戶繼而將成本轉嫁消費者，最終可能會令消費者減少購買膠樽飲品，達致「走塑」目標。

僅向用家徵費 膠袋稅成效不彰

可惜膠袋稅的例子證明，只向最顯而易見的持份者（如膠袋用家）徵費，忽視膠袋生產所牽涉的其他持份者，對整體「走塑」的目標來說，長遠而言其實成效不彰。若然在膠樽方面照辦煮碗，恐怕亦會重蹈覆轍。

因此，在徵費之外，政府更應該提供誘因，令商戶和消費者願意配合「走塑」。從商戶方面而言，若然商戶願意自行採取行動減廢或循環再用，或承諾作某個百分比的減廢或重用，政府應減少或豁免徵費。

至於消費者，政府很難勸說他們少買飲品，只能從容器入手。例如推出特定容量的可循環再用容器（如500或700毫升的杯），消費者在購買飲品時，如使用這些容器裝載，即可減價。其實從前有個非常類似的做法，就是在便利店買某些飲品時，可以選擇購買便利店提供的不同容量的紙杯，然後在飲品機自行斟滿飲料。而透過買紙杯來買飲品，所需的價錢的確比買相同容量的樽裝飲品便宜。可惜這個做法，近年愈來愈少，但無疑是一個減少使用膠樽的良方。

宜推替代方案獎勵措施 助達標

事實上，推動「走塑」，無疑是一項關乎政府和商戶的環境、社會及管治（ESG）大工程。環保（E）的目標毋庸置疑，關鍵是如何在社會關係（S）和企業（及政府）管治（G）方面做得好，從而真正達成環保的目標。徵費是必不可少的一着，但長遠效果有限；在社會關係和企業（及政府）管治方面而言，只有單向的徵費亦不會凝聚各界為「走塑」一起努力。因此，政府在推動立法時，應同時提出更多替代方案和獎勵措施，讓商戶和消費者願意共同努力，一起實踐「走塑」的目標。