YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 行政人員版 2023/11/08 分享： 分享： 「瘦身版PS5」PS5 Slim上市前夕，有YouTuber搶先取得PS5 Slim並拍片拆解，對比舊版PS5的不同之處。 其中一位坐擁363萬訂閱用戶的YouTuber「Dave2D」分別實測2022 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 今日 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo 2023/11/07 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 2023/11/07 WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 2023/11/06 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 2023/11/06 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 YouTube YouTuber PlayStation 5 電玩手遊