新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 行政人員版 2023/11/08 分享： 分享： 開發ChatGPT、獲微軟（Microsoft）投資的OpenAI在首屆開發者大會DevDay上，推出收費更便宜的新AI模型GPT-4 Turbo。 在處理token的費用方面，GPT-4 Turbo僅 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 今日 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo 2023/11/07 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 2023/11/07 WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 2023/11/06 PS5 Slim比拼PS5 體積小30%接口位改動 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 2023/11/06 Gboard輸入法新測試 增文字掃描功能 Microsoft 人工智能 美元