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新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜

行政人員版 2023/11/08

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開發ChatGPT、獲微軟（Microsoft）投資的OpenAI在首屆開發者大會DevDay上，推出收費更便宜的新AI模型GPT-4 Turbo。

在處理token的費用方面，GPT-4 Turbo僅

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