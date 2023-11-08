  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

區選新提名制度 議員舌戰「滋擾論」

政治版 2023/11/08

分享：

分享：

立法會議員日再就區議會提名制度「唇槍舌劍」，民建聯議員林琳不點名地說，有參選人為提名不惜上門「滋擾」提名人；實政圓桌田北辰則指：「敲門找提名，又說我滋擾。坐着不行動，又說我不盡力。」

林琳昨在立法會完善

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

共創明Teen畢業禮 議員讚「彩蛋」
2023/11/07
共創明Teen畢業禮 議員讚「彩蛋」
區選翌日學校放假 建制憂投票率降
2023/11/06
區選翌日學校放假 建制憂投票率降
9月另類招聘會 18高才「搵到工」
2023/11/04
9月另類招聘會 18高才「搵到工」
立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型
2023/11/03
立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型
促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬
2023/11/02
促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬
政治 區議會選舉 立法會 田北辰 狄志遠 民建聯 李家超 政制及內地事務局 曾國衞 醫務衞生局

上一篇文章

劉凱旋掌投資推廣署 政府：領導經驗豐富

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？