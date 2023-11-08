區選新提名制度 議員舌戰「滋擾論」

立法會議員日再就區議會提名制度「唇槍舌劍」，民建聯議員林琳不點名地說，有參選人為提名不惜上門「滋擾」提名人；實政圓桌田北辰則指：「敲門找提名，又說我滋擾。坐着不行動，又說我不盡力。」

林琳昨在立法會完善

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