區選新提名制度 議員舌戰「滋擾論」 政治版 2023/11/08 分享： 分享： 立法會議員日再就區議會提名制度「唇槍舌劍」，民建聯議員林琳不點名地說，有參選人為提名不惜上門「滋擾」提名人；實政圓桌田北辰則指：「敲門找提名，又說我滋擾。坐着不行動，又說我不盡力。」 林琳昨在立法會完善 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 共創明Teen畢業禮 議員讚「彩蛋」 2023/11/07 共創明Teen畢業禮 議員讚「彩蛋」 區選翌日學校放假 建制憂投票率降 2023/11/06 區選翌日學校放假 建制憂投票率降 9月另類招聘會 18高才「搵到工」 2023/11/04 9月另類招聘會 18高才「搵到工」 立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型 2023/11/03 立會區會齊清零 楊森盼民主黨轉型 促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 2023/11/02 促區選辦提名人見面會 田北辰再食檸檬 政治 區議會選舉 立法會 田北辰 狄志遠 民建聯 李家超 政制及內地事務局 曾國衞 醫務衞生局