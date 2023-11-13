M&G英卓對拆解駕馭波動市況有新見解

加息預期降溫為利率敏感資產提供有利的風險回報，但隨着通脹下行，利率周期即將見頂，加上油價飆升與地緣政治風險增加，M&G英卓投資管理（下稱M&G英卓）指出，靈活多元化的投資方案將有利投資者在多變的市況中爭取吸引的收益回報。

M&G英卓認為，投資者想在持續多變的市場環境尋求穩定收益，關鍵並非單純選取哪種工具、哪個行業或市場。「我們無法準確預測市場的未來走勢，所以制定投資策略應求諸『內』而非求諸『外』，即內在心態保持超強靈活性，以便適時策略調整，尋求更穩定與多元化的收益。」



「靈活心態」應對不同周期



固定收益資產以往一直被投資者視為收益投資組合的主要部分。不過，隨着金融市場與各類資產的走勢變得複雜，加上新的收益機遇不斷湧現，M&G英卓認為，投資者宜採用更靈活的投資方案，因為此舉有助增加潛在收益並降低相關風險。「在投資組合中加入其他收益工具，包括浮動利率債券或非周期性股票例如優質派息企業或上市基建，預期有利長遠收入。」

多元化策略實現「成就共享」



由於不同投資策略對市場變化與地緣政治的敏感度反應不一，所以靈活透過不同策略在廣泛的行業中捕捉機遇，可起緩衝作用，應對不同經濟周期。然而，一般投資者要在繁多的投資工具與資產項目中進行合適的投資部署絕非易事。

為此，M&G英卓特別設計了一系列的收益投資策略，包括能夠提供穩定收益且可作靈活多元化資產配置的固定收益策略，或具備較高潛在回報如投資派息能力較強企業的股票收益投資策略，以及與傳統資產相關度較低，且具對沖通脹作用的基礎設施策略，協助投資者因應個人風險承受能力與回報目標，靈活構建多元化的投資組合，滿足他們的不同需要。

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（資料由客戶提供）



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