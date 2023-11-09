人類期盼活到一百二十歲，但至今歷史中只有一人（法國女人瑞Jeanne Calment，享年122歲又164日）。一所學校能矗立一百二十年也屬罕見，建於一九○三（即清光緒二十九年）的聖士提反書院，由何啟等八位華商及社區領袖創辦，目的為華人子弟提供英語教育，培養精英。以有限資金租用當年「鬧鬼」位於高街的沈氏庭院，到了一九三○年才搬進赤柱現址。豈知十一年後，成為日軍入侵對象，因而發生「聖士提反大屠殺」，自此「鬧鬼」故事不絕，而最胡鬧的，當然是在這裏長大的一群又一群「嘩鬼」。

剛過去的周日（十一月五日），便有一千六百多隻「嘩鬼」，聚首於會展共同慶祝母校一百二十周年生日，等不到第一道不大脆皮乳豬，大家便滿場飛揚，尋找當年一起鬧事的同道，Joan、Johnson、Jen、梁興、蟹王、Kirsty、Henry……見一個擁抱一個。半世紀前，大家才是中一學生，今天已走過大半生，為自己、為家人、為社會盡過一分力，也沒有辜負母校「宏學校以育真才」的初心。

醫生最珍惜的，卻是一份很單純的感覺，就是半世紀前初遇那刻跟這天晚上重遇的相同感覺，也是童年初嘗友誼的親暱感覺，這感覺帶領着醫生走過人生路，遇上真朋友時便要真心對待；在母校優良寄宿環境下，學懂如何以誠待人，也因此得到別人以誠回報，是這五十年來得到的最大福祉。這天難得重遇感覺，同時也見證一份又一份的半世紀友誼，如何在人生中留下美麗烙印。

再次感謝母校所賜下的半世紀友誼！