香港近期接連發生多宗青少年輕生事件,非常心痛。

香港青年協會日前公布「中學生開學適應」調查結果,發現逾五千五百名學生當中,約四成二學生的壓力指數高達七分以上(十分為壓力最高),另有逾三成學生指出,最困擾的情緒源於擔憂「成績退步」、「學習動力低,難以自律」及「功課/考測繁重」,亦有接近三成學生擔憂「休息時間減少」。青少年輕生不止是香港問題,在全球其他地方,「Youth Suicide」(青少年自殺)的現象都有上升趨勢,例如在美國,自殺已成為十五至二十四歲年輕人口當中,死亡的第二大原因。

有關青少年輕生的風險因素有好幾種,綜合眾多研究所得的結論,以下是風險很高的因素:一、功課/成績壓力大;二、已患有情緒病如抑鬱症或焦慮症;三、在學校或網絡上受到欺凌。學術期刊《Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry》於二○一七年第二十六卷二期刊登了一個研究,指出青少年若曾有被欺凌的經驗,其自殺傾向比沒有遭欺凌的朋輩高十一點五倍之多。

有些家長劈頭就質問:「今日做晒功課未?」「溫晒書未?」「點解咁都唔識?」「點解俾老師扣分?」「點解咁低分?」……除了學業外,這種長期回家即被父母「問責」,想開心、正面、有自信都幾難。或有些家長改良了語氣,以氹細路口脗問:「你今日喺學校發生咩事呀/做咗啲咩呀?」這種方式用在年紀很小的小朋友身上或許可以,但對中學生肯定不奏效。將心比己,家長只要想像一下,日日臨放工都被老細溫柔地問一遍:「你今日有咩事發生呀?」「跟同事相處開唔開心呀?」「有咩想同我分享呢?」……日日如是,煩唔煩?會令你想跟老細說話/傾心事嗎?(明續)