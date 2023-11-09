大數據分析自殺動因 防情緒外溢傳染

行政長官李家超10月下旬發表的施政報告，提出推動數字經濟。由財政司司長陳茂波主持的「數字化經濟發展委員會」，正研究數字基建、數據跨境流動、企業數碼轉型等；此外，提出加速建設超算中心，助人工智能（AI）發展。很明顯，數字化經濟和大數據分析的趨勢，成為香港經濟結構轉型和提升的政策方向。但怎樣拓寬大數據分析在商業和社會問題上的應用範疇，很值得討論。筆者利用大數據去分析一個目前很令人困擾，也令人痛心的自殺輕生社會問題。

去年港青自殺率12.2% 創新高

港大香港賽馬會防止自殺研究中心於9月上旬按死因裁判法庭提供的數據，計算2022年香港的自殺率為14.5%，即香港每10萬人中有14.5人死於自殺，較2021年的12.3%進一步升高；而15至24歲的青少年自殺率從2014年的6.2%，急遽攀升至2022年的12.2%，創下歷史新高。其中低學歷與失業人士的自殺風險最為突出，失業人士比就業人士的自殺風險高15.5倍，而低學歷人士比高學歷人士的自殺風險高4.37倍。

對於青少年自殺率飈升，有分析認為源於疫情及社會層面等因素，令年輕人感到「強烈無望感」。很顯然，輕生的念頭同情緒密切相關，「無望感」亦是情緒所使然。筆者利用社交媒體的數據，從「情緒外溢（Spillover of sentiments）」的角度，去呈現和闡釋自殺輕生的「影響性因素」另一面，希望利用大數據分析，為解決自殺輕生這個普遍性社會問題和悲劇，提供一個「尋根治本」的綫索，冀有助緩和青少年自殺率上升令人悲痛的趨勢。

筆者聯同研究團隊針對這個議題，利用美國社交媒體論壇Reddit的數據，去研究英超聯（EPL）足球社群中社群媒體情緒的溢出效應。Reddit是一個結合娛樂（entertainment）、社交（social interaction）和新聞等的平台，無論甚麼話題，幾乎都可以在這個網站上找到「同好」，大家一起聊。Reddit的取名，簡稱自發音類似的「read it」，也就是「讀過了」的含義，而筆者這項調研，亦可視為利用大數據分析的一個案例。

照目前發展趨勢看，大數據的應用範疇愈趨廣泛，除了商業應用，對於社會等議題，大數據分析也能夠大派用場。但如何使用大數據分析去處理社會問題，筆者相信值得用案例來作「公共分享」，給大數據分析的應用，拓展更多可以對社會深層次問題進行分析的範圍。

扼要來說，我們透過分析社交媒體社群用戶中的情緒溢出效應，去探究「情緒」外溢的影響性，以及有沒有傳染性。筆者蒐集了2018/19年度賽季英超每一隊在相關論壇上討論的大量信息，信息內容所展現的情緒--樂觀的、悲觀的、中性的。與此同時，考量某一作者在寫新的貼文之前，究竟作者看過甚麼貼文的內容？這些內容所蘊含的情緒是樂觀抑或悲觀？

我們追蹤每位論壇作者創建的貼文內容，並透過「轉換矩陣（transition matrix）」提供他們下一個情緒如何從當前貼文內容情緒而變化的證據（有關轉換矩陣等分析模型，本文不擬詳述）。轉換矩陣顯示，下一個貼文內容的情緒，某程度上取決於前一個貼文內容的情緒。換句話說，當前一個貼文作者產生負面情緒內容時，隨後貼文的作者更有可能產生負面情緒內容，比率達到42.39%，即超過4成。另一方面，當貼文內容正面，接下來產生正面的內容情緒為27.6%，即不足3成；而負面內容情緒，隨後為正面的，只有17.09%（見表），說明悲觀情緒的外溢傳染性最高。

由此看來，公共社交媒體上群體討論內容的情緒，大家息息相關。如果某人在寫出來的貼文之前，看過很多其他人所寫貼文的情緒都是負面的，則此人接着寫出來貼文的內容情緒，也是負面的機會很高。

社交媒體群組 「悲觀」傳染性強

筆者為情緒的外溢傳染性找出證據，尤其負面情緒的外溢傳染機會最高。過去20年，社交媒體興起，推動公共信息的廣泛自由流動，大家在社交媒體上進行信息互動和分享，高談闊論，成為日常生活的習慣。每日進入網上社交媒體平台世界，所花的時間也愈來愈多，包括青少年。去年5月，有關心青少年網上行為習慣的團體進行了問卷調查。

調查訪問了1,184位小五至中三學生，發現受訪學生在當時的第5波疫情前和特別假期期間，逾7成學生每日在學習用途外的上網時間超過兩小時，且逾3成學生出現嚴重至中度情緒困擾。在第5波疫情前，花6小時以上使用互聯網的受訪學生只有20.2%，但在特別假期期間則上升到26.7%；相反，花兩小時以下上網的受訪學生則由27.4%下降至21.5%。反映青少年人在網絡世界上所花的時間，佔了每天不少的比例。

在網絡世界，無論是論壇、抑或即時通訊程式，都成為青少年信息交流和分享的重要渠道，以及生活組成的部分。然而，在論壇或手機上透過即時通訊程式所看到的內容情緒，尤其是負面性情緒，一旦產生外溢傳染，負面情緒在社交媒體的群體或即時通訊程式的群組中傳染擴延，最終會形成一個惡性循環的漩渦。當青少年自殺行為的動機出於「強烈無望感」情緒，如何防止這種「強烈無望感」情緒產生外溢影響，顯然是一個緩和青少年自殺率上升趨勢的重要政策手段。

負面情緒漩渦 恐釀惡性循環

事實上，每一個人都會有情緒，但當渲洩自己的情緒，尤其是在社交媒體或公共性信息交流平台上渲洩自己負面情緒時，於情緒外溢傳染的效應下，會形成一個負面情緒漩渦，每個人都捲入其中，不排除最終出現惡性循環，令整個社會或社群出現陰暗的負面情緒。因此，社交媒體上的情緒外溢效應，實在是個很值得注意和警惕的現象。