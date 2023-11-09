成立天使引導基金 促民資投入創科

隨着全球科技革命的加速，香港作為亞洲重要經濟體，創新科技發展面臨着愈來愈大的挑戰。雖然特區政府正在不斷完善「搶人才」政策，但蓬勃的產業才能為人才來港、留港真正提供空間。創業型企業是推動新興產業發展的重要力量，所以在努力吸引人才的同時，應該努力吸引內地及海外資本進入香港，投入創科等新興產業，而通過政府成立設立天使投資引導基金是有效的手段。

創科是驅動香港發展的重要引擎，未來五至十年是關鍵期。特區政府過去數年對創科作出了巨大投入，已累計投入逾千億港元。不過，推動包括創科在內的新興產業快速發展，對於投資規模要求甚高，僅靠政府投資還遠遠不夠，核心在於推動民間資本參與。比如深圳市2022年一年全社會研發投入即達到1,682億元，GDP佔比達5.49%，其中94%來自企業研發投入。在其他創科產業較為發達的國家和地區，韓國和中國台灣，民間投資佔比皆超過80%，以色列已經超過90%。

最新數據顯示，香港2021年企業、高等教育機構和政府機構的研發活動開支分別佔本地研發總開支的42%、53%和5%。可見，民間資本在香港投資創科的積極性仍有很大的提升空間。

助帶動民資 較直接投資更高效

天使投資為新興行業初創企業落地生根提供了第一筆資金，是高效利用民間資本投資新興行業的有效方式之一，亦是促進科技成果轉化的重要孵化器。以美國為例，著名的天使投資基金Y Combinator，AngelPad和Plug and Play全部成立超過十年，孵化了數百間獨角獸企業，當中一些企業成功後又會繼續投資其他初創公司，持續為美國創科行業發展提供持續動力。

現時歐美天使投資成熟、發達，為至少80%的科技創業企業提供了初創資金；韓國、新加坡、中國內地、中國台灣等國家和地區，紛紛推出優惠措施吸引天使投資。

創科產業投資風險大、回報周期相對長，民間資本往往有所顧慮；再加上香港本身天使投資組織及資金規模不足，政府推出的資助及共同投資計劃普遍亦非面向天使或種子輪，所以很多初創項目難尋早期投資。因此政府接下來更有必要透過政策引導，促進天使投資快速發展。透過政府成立天使投資引導基金或者天使母基金，再與天使投資機構、投資人合作設立子基金，由子基金投資種子期、初創期的創業企業，可有效帶動民間資本投入創科產業等其他新興產業。

藉由母基金的引導作用和槓桿作用，政府有限的投入將可以帶動更多的民間資本投入，相比於直接資助、補貼、共同投資，政府資金的利用會更高效，也能夠帶動香港天使投資市場發展。

事實上，天使母基金近年在內地蓬勃發展，深圳、上海、天津、蘇州以及安徽、河南等地已相繼成立本地天使母基金。

建議特區政府牽頭設立天使投資引導基金，廣邀內地以及全球著名的天使投資人和投資機構來港合作設立子基金，投資和孵化願意在香港發展的初創企業。這可以帶來多重收益，首先，香港天使投資市場相比而言仍處於比較初級的階段，需要進一步市場化、國際化和專業化。成立天使投資引導基金，即可以為科技創業企業吸引來更多的資金，同時也有助吸引內地以及全球著名的天使投資人和投資機構長期進駐香港，促進提升香港的天使投資市場化、國際化和專業化發展。

完善創科生態 來港投資增信心

第二，支援初創企業是完善創科產業鏈的重要一環，設立天使投資引導基金並成立更多的市場化子基金，正可給予初創企業有效支援，令香港創科生態更加完善。除了能為初創企業提供更多的資金支持，還能在技術、商業模式和企業治理等各方面幫助初創企業更好地實現創新和發展，提高企業的競爭力和市場份額，令企業存活率及發展空間大幅提升，從而增強人才來港創業及企業來港投資的信心。長遠將能全面推動創科產業發展，在產業發展與吸引人才之間構建良性循環。

第三，設立天使投資引導基金將會給全球科創人才和企業更強的訊號，香港特區政府正持續加大力度支持創科，同樣有利增強香港對於海外天使投資機構吸引力。特別是中東及東南亞國家的天使投資雖然正在快速發展之中，如能吸引有關國家和地區的天使投資人來港設立子基金，對於促進香港與「一帶一路」國家的交往、合作大有裨益，也能為促進「一帶一路」市場與粵港澳大灣區市場對接發揮作用，並能從「推動科技創新」、「完善『一帶一路』國際合作機制」等方面貢獻高質量共建「一帶一路」八項措施。

結合港特點 投資戰略新興產業

不過設立天使投資引導基金也要注意幾個問題，才能獲得最大收效。首先是，要與本地資源取長補短，優勢互補。香港的投資環境有其獨特之處，包括行業結構、市場規模、文化背景等。因此，要建立符合香港特點的天使投資引導基金，才能有效支援本地創業者參與，同時幫助來港創業的創科人才落地生根，與本地人才一道，打造具有環球視野的人才隊伍，成為推動香港發展的中堅力量。

第二是，要高效利用政府資金，避免增添財政負擔。引導基金的根本作用之一是槓桿、放大，政府的投資的比例只佔子基金的小部分，民間資本佔大部分，因此政府的總注資規模，以及子基金的出資比例需要仔細斟酌。與此同時，引導基金對市場化和專業化水平要求高，因此應該由專業機構託管，避免由政府直接管理，既有利於提高市場化、專業化運作水平，也能減少政府在行政等方面開支，有利於提高資金的使用效率。

第三是，成立天使投資引導基金之後，必要的配套優惠措施仍然必不可少，比如子基金減免稅、母基金超額收益讓渡等等；如有必要，也可以考慮母基金按比例分擔子基金投資項目的風險。

第四是，要重點引導子基金投資符合香港長遠發展目標，長遠提升本港的競爭力和經濟活力，以及融入國家發展戰略的新興產業，特別是創科藍圖中提到的生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等領域。同時也要科學的為引導基金制定發展目標和策略，比如深圳天使母基金早已制定清晰的戰略，即打造「子基金投資+直投+生態運營」三大核心業務。

利打造創業融資中心 推動經濟

天使投資引導基金是一種非常有效的促進創新科技產業發展的方式。如果香港能夠用好這一工具，在募投管退等方面做好全面設計，不但有助於推動香港新興產業發展，吸引更多的人才和資本進入香港市場，還有助於將香港打造成創業融資中心，進一步促進香港的經濟和社會進步。

▲ 成立天使投資引導基金，有助吸引內地及全球著名的天使投資者和機構長期駐港，促進提升香港的天使投資市場化、國際化和專業化發展。（資料圖片）