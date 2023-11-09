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Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片

行政人員版 2023/11/09

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馬斯克（Elon Musk）旗下大腦芯片公司Neuralink今年5月表示已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，可就大腦植入芯片研究首次人體實驗。彭博引述消息人士稱，該企積極尋找40歲以下、四肢癱瘓的

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欄名 : 科技新知

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