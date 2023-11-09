Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 行政人員版 2023/11/09 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）旗下大腦芯片公司Neuralink今年5月表示已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，可就大腦植入芯片研究首次人體實驗。彭博引述消息人士稱，該企積極尋找40歲以下、四肢癱瘓的 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 今日 YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 2023/11/08 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 2023/11/08 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo 2023/11/07 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 2023/11/07 WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 科研 醫生 機械人 馬斯克 癱瘓 創新科技及應用 科技行業