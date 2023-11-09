YouTube擬推 AI聊天機械人+留言整理 行政人員版 2023/11/09 分享： 分享： 影片分享網站YouTube繼上月推出多項更新後，其母公司Google銳意發展人工智能事業，除將AI加入搜尋及電郵服務外，現又準備在YouTube上推出兩款測試中的AI工具，分別為AI聊天機械人及留言整 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 今日 Neuralink實驗 覓癱瘓者大腦植芯片 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 2023/11/08 新AI模型GPT-4 Turbo 增強資訊傳輸更便宜 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 2023/11/08 YouTuber實測 PS5 Slim耗電表現 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo 2023/11/07 ChatGPT將更新 擬推新工具Gizmo WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 2023/11/07 WhatsApp AI貼圖 生成以巴暴力偏頗內容 科研 科技行業 創新科技及應用 YouTube 服務 Google 機械人 Android 電郵服務