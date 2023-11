澳洲頂級豪宅項目One Circular Quay  天際頂層奢華住宅  全球首發  無敵海景地理位置極佳  永久業權升值潛力高宜世代傳承

全球貨幣貶值,獨一無二的頂級豪宅將成為現今最保值的資產之一。Lendlease在澳洲悉尼開發的One Circular Quay 項目,乃建築與設計的結晶品,為悉尼璀璨海港帶來非凡尊貴的奢華生活。豪宅地理位置優越,罕有永久業權出售,加上完善的生活配套,將成為蜚聲國際的住宅新標杆,值得世代傳承。由於項目升值潛力極高,自 2022 年底未正式公開市場推售下,至今已有超過 70% 的住宅預售。

▲ One Circular Quay 是估值預計約31億澳元的澳洲頂級豪宅項目,打造藝術與美學之海濱大樓。

預期破澳洲豪宅售價紀錄



One Circular Quay 位於環形碼頭(Circular Quay)阿爾弗雷德街 1號,毗鄰新悉尼廣場區,是悉尼港矜罕的前排極佳位置,住宅每個單位都可以欣賞到悉尼港灣大橋和悉尼歌劇院的無敵海景。項目發展商Lendlease和三菱地所(Mitsubishi Estate Asia),於2022年7月成立合資企業收購發展項目。

▲ 項目坐落在悉尼港環形碼頭極佳位置,位處中心商業區,升值能力極高。

Lendlease全球發展主管兼澳洲項目總監Tom Mackellar指出樓盤將會是悉尼標誌港灣的焦點︰「One Circular Quay樓高58層,提供158個豪華住宅單位,出售的單位由500 萬澳元起,到即將推出市場的更高級的特色戶型,其中包括一個三層的頂層豪華際單位,有望打破澳洲目前最昂貴住宅的紀錄 - 我們位於巴蘭加魯的One Sydney Harbour 頂層特色單位曾以1.4億澳元售出。」

▲ 大廈由已故著名建築師Kerry Hill及其團隊設計,由蜜糖色沙岩石與全落地玻璃,打造無敵海景家居環境。

名師設計匠心獨運



該項目由Kerry Hill Architects已故獲獎建築師Kerry Hill設計,大樓以蜜糖色砂岩石與剔透玻璃建成,與天然海港完美融合,為住戶創造一個美不可言的居住環境。Tom Mackellar亦大讚室內設計品味超凡︰「室內設計彰顯了名師Daniel Goldberg的風範,Goldberg和他的室內設計事務所State of Craft設計了三個永恆而精緻的設計方案,與大樓的建築風格和突出的海濱位置相呼應。每套室內設計色系,取材自海港周圍景觀的獨特元素,從天空、海洋或地貌環境中汲取靈感,通過高品質的飾面、色彩和質感呈現出來。」

▲ 室內設計師Daniel Goldberg 亦蜚聲國際,每套室內設計色系亦與天空、海洋巧妙融合,雅致舒適。

除了環境優美,Tom Mackellar指出,項目十分注重住戶的私隱︰「每戶只與另一住戶共享一個電梯大堂,這種雙核設計確保住戶有絕對私隱度。」住客亦可盡享尊貴設施及完善服務,包括室內游泳池、健身室、蒸汽浴室和24小時專業禮賓服務。50-55層將是6個全層高層特色單位,而56-58層將是一個三層的頂層豪華天際單位,內有5間睡房、一部私人升降機、可欣賞悉尼世界著名海港全景的落地玻璃窗及一個向北美景的游泳池和平台。

▲ 住客安坐家中,就能俯瞰悉尼港灣大橋及歌劇院晨曦及黃昏的醉人景色。

▲ Lendlease全球發展主管兼澳洲項目總監Tom Mackellar指出樓盤將會是全城焦點。

移民政策提高升值潛力



另一座大樓由 Kengo Kuma & Associates 設計,發展成擁有 220間客房的豪華Waldorf Astoria酒店,與住宅相連,標誌著希爾頓旗下這個標誌性Waldorf Astoria豪華品牌進入澳洲,預計酒店與住宅將於2026年落成。Lendlease和三菱地所 (Mitsubishi Estate Asia)與Tattarang的房地產公司Fiveight於2023年2月就Waldorf Astoria酒店的銷售及交付已交換了合同。

One Circular Quay如此頂級的豪宅項目,投資價值極高,據澳洲CBRE住宅項目部主席Justin Brown表示,澳洲今年宣佈放寬移民政策及學生簽證,對樓巿帶來正面的影響︰「今年澳洲的海外簽證激增一倍,達致36萬人,移民數量大增,但房屋供不應求,帶動悉尼的樓價,租務市場亦非常強勁,由以往的空置率3%減至1%左右,尤其是高端的豪宅及公寓,市場十分缺乏,業主預期回報約達4至5%。」

罕有超級住宅代代相傳



Justin Brown形容這個項目是富豪們傳承給後人的珍貴禮物︰「它是澳洲最高端的住宅項目之一 ,在市場上獨佔鰲頭,豪宅的賣點是坐擁無敵海景,地理位置又位於悉尼歌劇院及悉尼港灣大橋之間,買家一般是澳洲本地富豪,他們會把住宅看成珍貴的收藏品或資產傳承給子女。」

他又指澳洲樓巿前景樂觀︰「澳洲高端物業緊貼世界市場,價格不斷飆升,尤其是獨立屋及頂級apartment,市場交投活躍,一推出即引來搶購潮,因為買家都知道這種地理位置無敵的豪宅,買少見少,更何況今次單位是罕見的永久業權出售。」

▲ 右起澳洲CBRE住宅項目部主席Justin Brown、澳洲Lendlease住宅部策略與投資銷售總經理Nick Yacoel及澳洲CBRE住宅項目部副董事 Anabelle Nader,來香港主持樓盤項目介紹會。

▲ 三人在樓盤模型前合照,Mr. Brown(右一)強調今次樓盤項目極為罕有,買家大部份用作自住並傳承給子女。

