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歐化傢俬 來自意大利的Super Ceramic家品

副刊版 2023/11/10

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城市人購買傢俬，筆者想除了外在的美觀和設計不可少外，最重要的是傢俬必須耐用，歐化傢俬（Ulferts）深明此道，一直以來引入不少來自歐洲嶄新技術的Super Ceramic系列傢俬，當中更有聯乘自意大

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