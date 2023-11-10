  • 26°C
香港時間 : 20231110日 (週五) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國皇室御用 Barbour 40周年別注

副刊版 2023/11/10

分享：

分享：

經典的設計，無論世界如何改變，都會列入永遠不過時的行列，在時裝界別裏，來自英國的品牌Barbour就是深受本地男生垂青的經典項目，的確，這個擁有皇家認證（Royal Warrant）的服裝品牌，早已成

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程
2023/11/03
Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程
BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士
2023/10/27
BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士
Christian Louboutin X Marvel 無限之旅
2023/10/20
Christian Louboutin X Marvel 無限之旅
MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光
2023/10/20
MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光
MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上
2023/10/13
MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上
時裝服飾 時裝服飾種類 置地廣場 The Landmark 消費種類 消費資訊

上一篇文章

歐化傢俬 來自意大利的Super Ceramic家品

下一篇文章

PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？