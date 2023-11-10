英國皇室御用 Barbour 40周年別注 副刊版 2023/11/10 分享： 分享： 經典的設計，無論世界如何改變，都會列入永遠不過時的行列，在時裝界別裏，來自英國的品牌Barbour就是深受本地男生垂青的經典項目，的確，這個擁有皇家認證（Royal Warrant）的服裝品牌，早已成 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 2023/11/03 Kylie Minogue代言 Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier新履程 BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士 2023/10/27 BURBERRY 當英倫玫瑰遇上藍武士 Christian Louboutin X Marvel 無限之旅 2023/10/20 Christian Louboutin X Marvel 無限之旅 MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光 2023/10/20 MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光 MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上 2023/10/13 MM6 Maison Margiela X Salomon 山系打孖上 時裝服飾 時裝服飾種類 置地廣場 The Landmark 消費種類 消費資訊