PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava 副刊版 2023/11/10 分享： 分享： 今年有錶王之稱、來自瑞士的高級鐘錶品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）一口氣推出17款新作，焦點定必為Calatrava系列添加多位成員；另外還有專為女性而設的Aquanaut Luce系列加 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 BREGUET 好事成雙 2023/10/27 BREGUET 好事成雙 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 2023/10/20 JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 色戰FRANCK MULLER 2023/10/13 色戰FRANCK MULLER 變型精鋼HAUTLENCE 2023/09/29 變型精鋼HAUTLENCE 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 2023/09/22 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘