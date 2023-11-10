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PATEK PHILIPPE全面壯大兩大王牌 Aquanaut Luce、Calatrava

副刊版 2023/11/10

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今年有錶王之稱、來自瑞士的高級鐘錶品牌百達翡麗（PATEK PHILIPPE）一口氣推出17款新作，焦點定必為Calatrava系列添加多位成員；另外還有專為女性而設的Aquanaut Luce系列加

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欄名 : Watch

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