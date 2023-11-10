日本威士忌推出百周年SPINK X Cask 88 展示過百枝三得利威士忌

一次過展示過百枝威士忌是甚麼境況？SPINK X Cask 88 Auction為紀念日本威士忌推出100周年，舉辦一場展示一系列橫跨半世紀的稀有威士忌。雖然場地並非如大家想像般震撼，但如果你知道在日

...